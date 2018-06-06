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    Певица Орейро: «Знаю о проблемах сборной России. Я уже вызвалась быть ее бомбардиром»

    Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро поделилась мнением о полузащитнике сборной России Денисе Черышеве, а также о ее главном тренере Станиславе Черчесове.

    Вчера Орейро выбрала хавбека Александра Ерохина в качестве самого сексуального игрока российской команды.

    – Вы назвали Александра Ерохина самым сексуальным игроком сборной России, а как вам Денис Черышев?

    – Он тоже очень красив.

    – А что скажете о Станиславе Черчесове, как о мужчине?

    – Он главный тренер сборной России, но от нервов у него, видимо, выпали все волосы. Мне известно о проблемах сборной России, и я уже вызвалась быть ее бомбардиром.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.06.2018 13:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 июня 2018, 10:59

      Молодец))
      Помню, смотрел Дикий Ангел)) Батистута был там ее кумиром

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 июня 2018, 05:13

      Тьфу на нее!Откуда эта старая млЯдюшка выползла?Я думал,что она давно в музее мадам Тюссо.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > mutabor0992 7 июня 2018, 11:02

      Это очень уважаемый человек, не чуждый футболу к тому же. И в свои 40+ выглядит круче всякой лопыревой. Иногда включай мозг, прежде чем нести чушь.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 июня 2018, 20:12

      Лучше бы вы, Наталия, вызвались быть главным тренером! Толку было бы больше, чем от усатого бездаря.

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 июня 2018, 15:39

      А него вмести с волосами и мозги выпали...

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 июня 2018, 15:13

      даже Наташка не упускает возможности потроллить Стасика))))

      7
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 июня 2018, 14:40

      Ну раз вызвалась быть бомбардиром-вперед на базу,потренируй наших ,глядишь к 14 числу они все и встрепенутся! (Как говорил когда-то Штирлиц одной особе-Пойди,начерти пару формул)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 июня 2018, 13:51

      у него всё выпало одни усы остались

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