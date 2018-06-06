Певица Орейро: «Знаю о проблемах сборной России. Я уже вызвалась быть ее бомбардиром»

Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро поделилась мнением о полузащитнике сборной России Денисе Черышеве, а также о ее главном тренере Станиславе Черчесове.

Вчера Орейро выбрала хавбека Александра Ерохина в качестве самого сексуального игрока российской команды.

– Вы назвали Александра Ерохина самым сексуальным игроком сборной России, а как вам Денис Черышев?

– Он тоже очень красив.

– А что скажете о Станиславе Черчесове, как о мужчине?

– Он главный тренер сборной России, но от нервов у него, видимо, выпали все волосы. Мне известно о проблемах сборной России, и я уже вызвалась быть ее бомбардиром.