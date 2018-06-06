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  • Певица Орейро: «Знаю о проблемах сборной России. Я уже вызвалась быть ее бомбардиром»

Певица Орейро: «Знаю о проблемах сборной России. Я уже вызвалась быть ее бомбардиром»

6 июня 2018, 13:46
8

Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро поделилась мнением о полузащитнике сборной России Денисе Черышеве, а также о ее главном тренере Станиславе Черчесове.

Вчера Орейро выбрала хавбека Александра Ерохина в качестве самого сексуального игрока российской команды.

– Вы назвали Александра Ерохина самым сексуальным игроком сборной России, а как вам Денис Черышев?

– Он тоже очень красив.

– А что скажете о Станиславе Черчесове, как о мужчине?

– Он главный тренер сборной России, но от нервов у него, видимо, выпали все волосы. Мне известно о проблемах сборной России, и я уже вызвалась быть ее бомбардиром.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия Черышев Денис Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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1528282275
у него всё выпало одни усы остались
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nemolod
1528285202
Ну раз вызвалась быть бомбардиром-вперед на базу,потренируй наших ,глядишь к 14 числу они все и встрепенутся! (Как говорил когда-то Штирлиц одной особе-Пойди,начерти пару формул)
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piligrim1986
1528287221
даже Наташка не упускает возможности потроллить Стасика))))
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Чикомас
1528288796
А него вмести с волосами и мозги выпали...
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Обер-КанцлерЪ
1528305145
Лучше бы вы, Наталия, вызвались быть главным тренером! Толку было бы больше, чем от усатого бездаря.
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mutabor0992
1528337603
Тьфу на нее!Откуда эта старая млЯдюшка выползла?Я думал,что она давно в музее мадам Тюссо.
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Danish Dynamite
1528358378
Молодец)) Помню, смотрел Дикий Ангел)) Батистута был там ее кумиром
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