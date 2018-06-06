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    Трабукки: «С чего все взяли, что Россия должна хорошо выступить на ЧМ? Требовать успеха от этого поколения игроков мы не вправе»

    Известный футбольный агент Марко Трабукки не видит поводов для успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира. По его словам, болельщики не имеют права требовать успехов от нынешнего поколения российских футболистов.

    «С чего все взяли, что сборная России должна хорошо выступить на чемпионате мира? Россияне на 66 месте в рейтинге ФИФА – ниже Панамы, но выше Саудовской Аравии. Россия никогда не выходила в плей-офф мирового первенства!

    Окей, из-за супержеребьевки в этот раз есть шансик, но требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе», – написал Трабукки в своем твиттере.

    Источник: Twitter

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    06.06.2018 13:35
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 июня 2018, 23:28

      Что значит это поколение? Это поколение- когда полезли в наш футбол,те что жалуются сейчас на расизм в России.Полезли за баблом. А наши фунциклеры и рады-своих воспитывать не надо.Кого надо купим. Вот и доигрались. Дал бы этот ЧМ умным людям урок. Если найдутся у нас такие. Германия,Италия,Испания и др. вопросов по комплектованию сборных не имеют.Ростят своих.

      0
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 6 июня 2018, 21:41

      А это Кто вообще?

      0
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      Рейтинг: +175

      dima25 6 июня 2018, 20:55

      на зарплату минималку сборную вместе с их агентами!! а итог в конце каждого турнира!!

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 20:50

      По правде говоря становится страшно за судьбу нашей сборной на ЧМ. И желанная "госпожа удача" не всегда приходит на помощь.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 июня 2018, 20:08

      а кто-то собирался домашний чм даже выиграть

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 июня 2018, 19:37

      За поколением перестройки следует поколение ЕГЭ. Смена поколений, мля!

      2
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 6 июня 2018, 19:27

      Да, рейтинг у нас низкий. Кто-то говорит, что рейтинг - это туфта. Может быть и туфта, но вчерашняя игра нашей сборной показала, что применительно к нам - наш рейтинг не туфта.

      2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 6 июня 2018, 18:26

      По сути он не прав. Кто ж еще должен требовать от своей сборной результата как не болельщики. А, вообще-то, в этой ситуации, виноваты не только руководство, а также такие как сам Трабукки - агенты., которые молодых игроков расхолаживают большими контрактами. Да, и в который раз говорю. Надо ужесточить лимит, одновременно пересмотрев процесс оплаты игрокам за труд. Сделать, как в той же Европе, оклад небольшой, а вот премиальные значительные. Что много помогли нашим клубам выигрывать в ЛЧ и ЛЕ? Два кубка, и то тогда наши игроки определяли игру, что в ЦСКА, что в Зените. А сейчас докатились - нет ни нападающих, ни защиты для сборной.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 6 июня 2018, 18:25

      И в самом деле, я смотрю на них - хилые, прокуренные заморыши. Бегают плохо, думают еще хуже. Человек только тогда может чему-то научиться (а научиться можно всему, как показывает опыт), если у человека есть мозги и желание. Это немножко грубо, но это правда.

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 6 июня 2018, 15:39

      Требуем мы в первую очередь от руководства РФС, которые шесть или сколько там лет "готовились" к домашнему ЧМ.

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      Рейтинг: +74

      Денис М46 > AnTiNeHrEsT 6 июня 2018, 16:01

      Вот-вот, вместо подготовки яйца чесали, а по факту сборную так и не собрали.

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