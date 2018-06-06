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  • Трабукки: «С чего все взяли, что Россия должна хорошо выступить на ЧМ? Требовать успеха от этого поколения игроков мы не вправе»

Трабукки: «С чего все взяли, что Россия должна хорошо выступить на ЧМ? Требовать успеха от этого поколения игроков мы не вправе»

6 июня 2018, 13:35
28

Известный футбольный агент Марко Трабукки не видит поводов для успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира. По его словам, болельщики не имеют права требовать успехов от нынешнего поколения российских футболистов.

«С чего все взяли, что сборная России должна хорошо выступить на чемпионате мира? Россияне на 66 месте в рейтинге ФИФА – ниже Панамы, но выше Саудовской Аравии. Россия никогда не выходила в плей-офф мирового первенства!

Окей, из-за супержеребьевки в этот раз есть шансик, но требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе», – написал Трабукки в своем твиттере.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия
Комментарии (28)
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xapaycm
1528281963
Справедливо!
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mihail200606
1528282015
Действительно...
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каа
1528282211
А что с поколением?! ... У нас потенциально очень сильная сборная .. есть и маститые "старички" ..есть и талантливая молодежь.. Вот с тренером беда...При чем сам Черчесов как тренер и неплохой...но отсутствие должного опыта, и, как следствие, подход к сборной у него неверный ...- клубный ...Учить играть игроков сборной смысла нет... тут больше мотиватор нужен...
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Боцман59rus
1528282236
- А с чего ты взял, что мы взяли? и вообще, мнение футбольных барыг, нас интересует в последнюю очередь, агентируй молча, на тему "голубого теплохода", гоняющей товарняки, под руководством, сбитого над ладогой летчика.)))
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OfaZavr
1528282735
адекватные то болельщики как раз давно все понимают и ни на что особо не рассчитывают.
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Мары
1528282829
А не поспоришь.
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serppion
1528283396
Марко Трабукки, ты футбольный спец, как считаешь? Сборная сама туда упала, или её завели Мудки и Стасики? И ведь этих баранов не сковырнешь с их кресел!
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AnTiNeHrEsT
1528288788
Требуем мы в первую очередь от руководства РФС, которые шесть или сколько там лет "готовились" к домашнему ЧМ.
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Kollljan
1528302455
Да, рейтинг у нас низкий. Кто-то говорит, что рейтинг - это туфта. Может быть и туфта, но вчерашняя игра нашей сборной показала, что применительно к нам - наш рейтинг не туфта.
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prezent2017
1528303052
За поколением перестройки следует поколение ЕГЭ. Смена поколений, мля!
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