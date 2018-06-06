Трабукки: «С чего все взяли, что Россия должна хорошо выступить на ЧМ? Требовать успеха от этого поколения игроков мы не вправе»

Известный футбольный агент Марко Трабукки не видит поводов для успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира. По его словам, болельщики не имеют права требовать успехов от нынешнего поколения российских футболистов.

«С чего все взяли, что сборная России должна хорошо выступить на чемпионате мира? Россияне на 66 месте в рейтинге ФИФА – ниже Панамы, но выше Саудовской Аравии. Россия никогда не выходила в плей-офф мирового первенства!

Окей, из-за супержеребьевки в этот раз есть шансик, но требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе», – написал Трабукки в своем твиттере.