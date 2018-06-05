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    Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Турцией в последней контрольной игре перед ЧМ

    Сборная России сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче – 1:1. Гол в составе россиян забил полузащитнк Александр Самедов.

    Следующий матч Россия проведет 14 июня против Саудовской Аравии в рамках группового этапа ЧМ-2018.

    Товарищеский матч. Сборные

    Россия – Турция – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Самедов, 35; 1:1 – Малли, 59.

    Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Смольников (Фернандес, 77), Газинский (Кудряшов, 76), Зобнин (Кузяев, 90+4), Самедов (Миранчук Антон), Головин, Дзагоев (Миранчук Алексей, 60), Смолов.

    Турция: Кырынтылы, Айхан, Сеюнджю, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90+1), Йокушлу, Кахведжи (46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Озьякуп, 46), Караман (Акбада, 82).

    Предупреждения: Дзагоев, 54; Жирков, 54 – Йокулсу, 50; Калдырым, 71; Акбада, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 20:54
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    Комментарии152
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:01

      ну вот, все как я и говорил, ничего нового в игре нет, даже то что ничья будет угадал, самое главное понятно что и на ЧМ нас не ждет ничего хорошего.

      8
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 6 июня 2018, 09:14

      ну ребята.. почитал ваши комменты..... вы на кого на Бразилию смотрели? или на наших? для наших игра удалась!

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 6 июня 2018, 09:11

      наши приятно удивили.. ОНИ БЕГАЛИ!!!!!!! должны были выигрывать, видно было их желание побеждать... это наверное, лучший матч с 2008 года.... за такую игру реально не стыдно

      3
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 6 июня 2018, 08:53

      Очередной позор.За державу обидно

      2
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 6 июня 2018, 08:40

      Создалось впечатление, что играл один Жирков, причем не в Москве, а в Стамбуле. Ну, а Федя это песня, как не было игры в атаке, так и нет. Чем ближе 14-е число, тем страшнее становится. За 6 лет не подготовить сборную это надо суметь............

      5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 июня 2018, 08:28

      Ни мысли, ни фантазии, ни желания. Ни-че-го. Мы в анусе. И хоккей там-же (1/4 ЧМ), и баскетбол (Финал Лиги Четырё), за биатлон вобще молчу, как рыба об лёд. Весь спорт в дерьме. Грустно.

      3
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      Рейтинг: +8026

      nik55 6 июня 2018, 08:26

      с такой игрой можно на поле вообще не выходить

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 6 июня 2018, 08:22

      Хотя ,господа,не все так уж и плохо ...
      В Мировом Рейтинге чуть больне двухста команд,
      А быть 32-ми в мире ,это лютче ,чем 60-ми +)))))))))
      Ну .можно Мудистова попросить ,чтобы свой ресурс подключил и с Панамой договорился: Тады ужо не 32-е ,31-е!
      Что ,несомненно,успех!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 08:21

      Ослик Иа : " Жалкое зрелище... Душераздирающее зрелище... Кошмар. Ну вот, я так и думал. С этой стороны не чуть не лучше... ( перейдя озеро в брод) А всё почему ? И по какой причине ? И какой из этого следует вывод ? ( А пусть каждый сделает сам, глядя на футбольную пародию в исполнении наших футболёров )

      3
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      Рейтинг: +23

      Спартак 13. 6 июня 2018, 08:19

      Вот зарплаты это правильно

      1
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      Рейтинг: +759

      sevsor > Спартак 13. 6 июня 2018, 08:55

      Да-да, Спартак, я тоже подумал, что они так играют, потому, что им, бедненьким, зарплаты маленькие установили...надо, ох надо повысить, а то скоро чемпионат, а они играть не могут)))

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