Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Турцией в последней контрольной игре перед ЧМ

Сборная России сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче – 1:1. Гол в составе россиян забил полузащитнк Александр Самедов.

Следующий матч Россия проведет 14 июня против Саудовской Аравии в рамках группового этапа ЧМ-2018.

Товарищеский матч. Сборные

Россия – Турция – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Самедов, 35; 1:1 – Малли, 59.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Смольников (Фернандес, 77), Газинский (Кудряшов, 76), Зобнин (Кузяев, 90+4), Самедов (Миранчук Антон), Головин, Дзагоев (Миранчук Алексей, 60), Смолов.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сеюнджю, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90+1), Йокушлу, Кахведжи (46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Озьякуп, 46), Караман (Акбада, 82).

Предупреждения: Дзагоев, 54; Жирков, 54 – Йокулсу, 50; Калдырым, 71; Акбада, 88.