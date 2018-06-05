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  • Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Турцией в последней контрольной игре перед ЧМ

Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Турцией в последней контрольной игре перед ЧМ

5 июня 2018, 20:54
157

Сборная России сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче – 1:1. Гол в составе россиян забил полузащитнк Александр Самедов.

Следующий матч Россия проведет 14 июня против Саудовской Аравии в рамках группового этапа ЧМ-2018.

Товарищеский матч. Сборные

Россия – Турция – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Самедов, 35; 1:1 – Малли, 59.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Смольников (Фернандес, 77), Газинский (Кудряшов, 76), Зобнин (Кузяев, 90+4), Самедов (Миранчук Антон), Головин, Дзагоев (Миранчук Алексей, 60), Смолов.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сеюнджю, Калдырым, Озбайраклы (Челик, 90+1), Йокушлу, Кахведжи (46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Озьякуп, 46), Караман (Акбада, 82).

Предупреждения: Дзагоев, 54; Жирков, 54 – Йокулсу, 50; Калдырым, 71; Акбада, 88.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Турция
Комментарии (157)
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mialkov
1528221381
Черчесову - ПОЗОР!!! Не игрокам, а именно Черчесову!((((((
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Shogun
1528221459
Вот это позорище сыграть в ничью с резервистами, с РЕЗЕРВИСТАМИ бл9 у которых 1-2 игры за сборную, а дальше началось веселье бестолковый перепас, убрал Дзагоева и все игра встала совсем и Головин, как мудак, бегал козленком с мячом и не знал кому мяч отдать, а дальше свое дело сделало мега-дерево Кутепов, а Смолова пора списывать
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upiter622
1528221473
Сборная России разгромила сборную Турции со счетом 1-1!
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--Сергей--
1528221644
Поздравляю сборную России со сто процентной реализацией! Два матча - один удар в створ - один гол!
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oyabun
1528221880
Много старания, да мало толку. Игра нашей сборной по прежнему разочаровывает. Особенно своей беззубостью в атаке. Гол Самедова скорее редкая искорка в полнейшей темноте. И этого недостаточно для побед на ЧМ. А уж странной заменой по окончании матча Зобнина на Кузяева наш горе-тренер вообще вверг в полное недоумение. Что это было? Джокер в рукаве?
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RedWhiteFans2
1528222826
Парни не рвите только на себе рубашки, не брейтесь наголо, не копишуйте, нервы дороже. Нет сборной, как и не было. Стоя в футбол не играют. Жирок бежит но мяч обработать не может. Защита для табельного укладывания только пойдет. Смолов - дутый продукт который не смогли продать на Запад, недопиарили. Головин - дриблинг есть, а перед воротами не понимает что делать. Не БМВ, Пежо. и так далее.......
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upiter622
1528224281
Мля хотел пивка попить,передумал,достал водки,не лезет!
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sochi-2013
1528224423
Доигрались. Смотришь игру, а эмоций ноль. Даже злости нет. Надо их переименовать в "Команда страны, в которой проходит ЧМ". И форму серую, как у олимпийцев.
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mikitka
1528226494
в 2009-ом стало известно, что Россия примет ЧМ... 8,5 лет было на подготовку. целое поколение взрастить можно было. А едут Габулов, Игнашевич, Жирков и Самедов...
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Правдоруб100
1528228116
Какой президент - такая и страна! Какая страна - такой и футбол! Всё взаимосвязано.... И всё в России ниже плинтуса....
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