Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газизов: «Пройдет пара лет, и российские игроки поедут в Европу. Вот тогда и сборная заиграет»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что РФПЛ не хватает топ-клубов, за которыми бы тянулись все остальные. Также он отметил, что на поле должны выходить только сильнейшие игроки, а для это нужно отменить лимит на легионеров.

    – Я думаю, у российского футбола очень серьезное будущее. Общаясь с коллегами, вижу, что сдвиги в сознании идут. Появляются профессионалы. Пройдет пара лет, и наши игроки поедут в Европу. Вот тогда и сборная, наверное, заиграет.

    – А зачем нашим футболистам ехать в Европу? У нас человек сыграет несколько матчей и получает зарплату добротного игрока европейского уровня. И никто и нигде не заплатит ему столько же.

    – Абсолютно с вами согласен! Мы не должны переоценивать своих игроков. И недооценивать не должны. Переоценить мы можем наверняка только молодого игрока. Здесь ситуация очень сложная. Вроде все хотят хороших и молодых игроков, чтобы дальше прогрессировать, и в то же время определенными деньгами мы их «ломаем».

    – Мутко говорил о потолке зарплат для молодых игроков. Это помогло бы?

    – В РФПЛ и в большом футболе потолка зарплат быть не должно. Любой лимит приводит к тупиковой ситуации. Должны быть гранды – огромные клубы с серьезными амбициями и возможностями. И пусть они комплектуются лучшими из лучших. И тогда все остальные в лиге будут вынуждены тянуться за лидерами. Тогда и стадионы будут заполнены. Можно же сказать, что Халк заполнял арены? Можно! И таких игроков необходимо приглашать как можно больше.

    – Наверное. Но тогда и лимит на легионеров нужно отменять, что обрушит в том числе и ценник на наших игроков.

    – Абсолютно правильная мысль! Любой лимит повышает стоимость той или иной детали. Причем искусственно. Вот и все.

    – Грядущий перевод лимита «с поля на заявку» – это благо?

    – Лучше уж в заявке. Пусть хотя бы на поле в основном составе выходят сильнейшие, а не по национальному признаку. Тренер не должен лимитировать себя в принятии решений и учитывать такие моменты, как замену иностранца на иностранца. Он должен выпустить на поле сильнейшего. Тогда и качество игры улучшится. Повторюсь, российскому футболу нужны гранды. А для этого нужно убрать лимит.

    Источник: «Реальное время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2018 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 21:26

      Сказал правильно ,только через пару лет вряд ли что изменится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 18:57

      многое верно и по делу сказал!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 5 июня 2018, 18:33

      Пара лет, ой что-то не верится, для начала нужно проявить себя, как все считают, да и я тоже, в нашем слабеньком чемпионате, хотя обидно, такая масса, даже массища болельщиков за родной футбол, но, увы...., не блещем, а хотелось бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 июня 2018, 17:00

      Они и щас играют в Европе: Черышев, например, Караваев ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Бухбух 5 июня 2018, 18:36

      Черешева и Нойштедтера не бери в расчёт,они русские только на бумаге,один в Испании вырос,другой в Германии,Караваева не знаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 5 июня 2018, 15:18

      Количество нулей в ведомостях по заработной плате футболистам нужно уменьшить и они сами будут стремиться уезжать в Топ-чемпы, для того чтобы повышать свой уровень и получать хорошее поощрение за свой труд...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 5 июня 2018, 15:18

      Был уже поход в Европу, сборная не заиграла. Два года это слишком рано, лет так через 7-10, т.к. нынешнее поколение не какое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 июня 2018, 14:49

      Руководству Рфс на собрании лучше бы это объяснял, а не в интервью...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 июня 2018, 14:44

      Да-да, в 2008 году нам тоже самое говорили, что вот-вот, нужно подождать совсем чуть-чуть и тогда русские футболисты отправятся в европейские клубы, а сборная заиграет. Вот уже 10 лет ждём, а прогресса так и нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > BRO_football 5 июня 2018, 14:49

      Так то и произошло,после бронзовых медалей,многие из того состава в Европу отправились,или я не прав?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      DS7 > Lenin26 5 июня 2018, 15:26

      Причём многие и хорошо играли. Аршавин, хоть и мало, но божил, Пав играл отлично, но Реднапп не давал ему времени и возможности, Жирков был откровенно слабее Малуда и Коула, но когда получал шанс - смотрелся достойно, Погребняк был довольно хорош как в Штутгарте, так и в Фулхэме, Биля в Эвертоне, если не ошибаюсь, становился лучшим ассистентом команды. Играли ребята достойно, не стыдно, но менталитет сделал своё и все вернулись домой за деньгами

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июня 2018, 14:34

      но этого не понимают далекие от футбола люди, а они все у руля футбола вот где зарыта собака и поэтому мы так пали в 70 десяток рейтинга, а по игре наверное и в сотню не должны входить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 июня 2018, 14:27

      Мысли трезвые и правильные, но срок в два года не реален. Лет двадцать, пока построят школы, пока вырастят молодежь, пока заменят проворовавшихся чинуш.
      Развалить легко, восстановить- нужны годы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 > kykyi 5 июня 2018, 14:41

      Если построят..
      Пока только разворовывают..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > kykyi 5 июня 2018, 16:29

      Точнее сказать - лет 25+ с того момента, как начнут строить школы)
      На данный момент мы находимся на стадии признания проблемы, которая называется "почему в России нет футбола".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Обер-КанцлерЪ 5 июня 2018, 16:47

      Увы мы и этого не делаем. Обама-чмо, кругом враги, провокация, это они во всем виноваты. Вот наши лозунги.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > kykyi 5 июня 2018, 17:42

      Хочется написать в ответ что-то позитивное и оптимистичное, но вариантов нет к сожалению.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11