Газизов: «Пройдет пара лет, и российские игроки поедут в Европу. Вот тогда и сборная заиграет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что РФПЛ не хватает топ-клубов, за которыми бы тянулись все остальные. Также он отметил, что на поле должны выходить только сильнейшие игроки, а для это нужно отменить лимит на легионеров.

– Я думаю, у российского футбола очень серьезное будущее. Общаясь с коллегами, вижу, что сдвиги в сознании идут. Появляются профессионалы. Пройдет пара лет, и наши игроки поедут в Европу. Вот тогда и сборная, наверное, заиграет.

– А зачем нашим футболистам ехать в Европу? У нас человек сыграет несколько матчей и получает зарплату добротного игрока европейского уровня. И никто и нигде не заплатит ему столько же.

– Абсолютно с вами согласен! Мы не должны переоценивать своих игроков. И недооценивать не должны. Переоценить мы можем наверняка только молодого игрока. Здесь ситуация очень сложная. Вроде все хотят хороших и молодых игроков, чтобы дальше прогрессировать, и в то же время определенными деньгами мы их «ломаем».

– Мутко говорил о потолке зарплат для молодых игроков. Это помогло бы?

– В РФПЛ и в большом футболе потолка зарплат быть не должно. Любой лимит приводит к тупиковой ситуации. Должны быть гранды – огромные клубы с серьезными амбициями и возможностями. И пусть они комплектуются лучшими из лучших. И тогда все остальные в лиге будут вынуждены тянуться за лидерами. Тогда и стадионы будут заполнены. Можно же сказать, что Халк заполнял арены? Можно! И таких игроков необходимо приглашать как можно больше.

– Наверное. Но тогда и лимит на легионеров нужно отменять, что обрушит в том числе и ценник на наших игроков.

– Абсолютно правильная мысль! Любой лимит повышает стоимость той или иной детали. Причем искусственно. Вот и все.

– Грядущий перевод лимита «с поля на заявку» – это благо?

– Лучше уж в заявке. Пусть хотя бы на поле в основном составе выходят сильнейшие, а не по национальному признаку. Тренер не должен лимитировать себя в принятии решений и учитывать такие моменты, как замену иностранца на иностранца. Он должен выпустить на поле сильнейшего. Тогда и качество игры улучшится. Повторюсь, российскому футболу нужны гранды. А для этого нужно убрать лимит.