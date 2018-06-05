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  • Газизов: «Пройдет пара лет, и российские игроки поедут в Европу. Вот тогда и сборная заиграет»

Газизов: «Пройдет пара лет, и российские игроки поедут в Европу. Вот тогда и сборная заиграет»

5 июня 2018, 13:48
20

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что РФПЛ не хватает топ-клубов, за которыми бы тянулись все остальные. Также он отметил, что на поле должны выходить только сильнейшие игроки, а для это нужно отменить лимит на легионеров.

– Я думаю, у российского футбола очень серьезное будущее. Общаясь с коллегами, вижу, что сдвиги в сознании идут. Появляются профессионалы. Пройдет пара лет, и наши игроки поедут в Европу. Вот тогда и сборная, наверное, заиграет.

– А зачем нашим футболистам ехать в Европу? У нас человек сыграет несколько матчей и получает зарплату добротного игрока европейского уровня. И никто и нигде не заплатит ему столько же.

– Абсолютно с вами согласен! Мы не должны переоценивать своих игроков. И недооценивать не должны. Переоценить мы можем наверняка только молодого игрока. Здесь ситуация очень сложная. Вроде все хотят хороших и молодых игроков, чтобы дальше прогрессировать, и в то же время определенными деньгами мы их «ломаем».

– Мутко говорил о потолке зарплат для молодых игроков. Это помогло бы?

– В РФПЛ и в большом футболе потолка зарплат быть не должно. Любой лимит приводит к тупиковой ситуации. Должны быть гранды – огромные клубы с серьезными амбициями и возможностями. И пусть они комплектуются лучшими из лучших. И тогда все остальные в лиге будут вынуждены тянуться за лидерами. Тогда и стадионы будут заполнены. Можно же сказать, что Халк заполнял арены? Можно! И таких игроков необходимо приглашать как можно больше.

– Наверное. Но тогда и лимит на легионеров нужно отменять, что обрушит в том числе и ценник на наших игроков.

– Абсолютно правильная мысль! Любой лимит повышает стоимость той или иной детали. Причем искусственно. Вот и все.

– Грядущий перевод лимита «с поля на заявку» – это благо?

– Лучше уж в заявке. Пусть хотя бы на поле в основном составе выходят сильнейшие, а не по национальному признаку. Тренер не должен лимитировать себя в принятии решений и учитывать такие моменты, как замену иностранца на иностранца. Он должен выпустить на поле сильнейшего. Тогда и качество игры улучшится. Повторюсь, российскому футболу нужны гранды. А для этого нужно убрать лимит.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (20)
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zatonn
1528195877
Смелый очень прогноз насчёт двух лет.
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Shogun
1528197294
Ваш прогноз один будет борьба за выживание и зачем уезжать от мамкиной сиськи, если тут в раз 5 больше платят даже самому последнему лавочнику и ЗП молодняка в разы выше, чем у игроков Брайтона и Хаддера, которые играют в АПЛ
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bset
1528197522
Самое печальное, что лимит отменят, а нереальные зарплаты останутся.
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kykyi
1528198049
Мысли трезвые и правильные, но срок в два года не реален. Лет двадцать, пока построят школы, пока вырастят молодежь, пока заменят проворовавшихся чинуш. Развалить легко, восстановить- нужны годы.
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Garrincha58
1528198489
но этого не понимают далекие от футбола люди, а они все у руля футбола вот где зарыта собака и поэтому мы так пали в 70 десяток рейтинга, а по игре наверное и в сотню не должны входить
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ARSteven89
1528201103
Количество нулей в ведомостях по заработной плате футболистам нужно уменьшить и они сами будут стремиться уезжать в Топ-чемпы, для того чтобы повышать свой уровень и получать хорошее поощрение за свой труд...
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Бухбух
1528207206
Они и щас играют в Европе: Черышев, например, Караваев ...
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арейская
1528212809
Пара лет, ой что-то не верится, для начала нужно проявить себя, как все считают, да и я тоже, в нашем слабеньком чемпионате, хотя обидно, такая масса, даже массища болельщиков за родной футбол, но, увы...., не блещем, а хотелось бы
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OfaZavr
1528214261
многое верно и по делу сказал!
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zigbert
1528223161
Сказал правильно ,только через пару лет вряд ли что изменится.
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