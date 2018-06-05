Тихонов: «На данный момент у меня нет задачи вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов признался, что не ставит перед собой задачу возглавить «Спартак». Специалист отметил, что он обязан хорошо выполнять ту работу, которая у него есть в данный момент.

«Нужно исходить из реальных вещей, который происходят на данный момент. Попасть в «Спартак» – такой задачи нет. Моя задача, на тот момент, была начать самостоятельно работать, показывать определенный результат и добиваться каких-то успехов.

Многие футболисты, попадая на высокий уровень, не мечтают об этом. Все думают: «Вот бы начать играть, чтобы меня выпустили на замену». Потом получается так, что человек попадает в струю. Может быть, где-то через везение. Но работа, определенные усилия, которые он прикладывает, должны вывести его на определенный результат. Многие добиваются максимального результата и идут дальше. Другие, наоборот, не успевают схватиться за эту соломинку, чтобы подняться чуть выше. У кого-то характера не хватает, или не повезло. Я знаю несколько футболистов, которые сыграли один матч против серьезной команды и поднялись чуть выше. А есть футболисты, которые проводили сильные игры, а когда дело касалось матчей против хороших сборных или супер-команд, – неудачно. А это были выставочные игры, после которых можно было уехать.

Поэтому задачу попасть в «Спартак» когда-то я не ставлю. У меня была работа сначала в «Спартаке», потом в «Краснодаре», «Енисее». Я стараюсь делать свою работу по максимуму. Получается, или нет, это один вопрос. Но если ты выбрал эту работу, ты обязан это делать, потому что ты отвечаешь не только за себя, ты отвечаешь за всю команду. На нее ходят по 5-10-15 тысяч зрителей. Если ты не будешь давать определенный результат, многие в тебе разочаруются», – сказал Тихонов в интервью журналисту Илья Казакову в передаче «Foot'больные люди».

В качестве игрока Тихонов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2000 год и в 2011 году. Также в сезонах-2011/12 и 2013/14 входил в тренерский штаб красно-белых.