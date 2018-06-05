Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «На данный момент у меня нет задачи вернуться в «Спартак»

Тихонов: «На данный момент у меня нет задачи вернуться в «Спартак»

5 июня 2018, 12:29
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов признался, что не ставит перед собой задачу возглавить «Спартак». Специалист отметил, что он обязан хорошо выполнять ту работу, которая у него есть в данный момент.

«Нужно исходить из реальных вещей, который происходят на данный момент. Попасть в «Спартак» – такой задачи нет. Моя задача, на тот момент, была начать самостоятельно работать, показывать определенный результат и добиваться каких-то успехов.

Многие футболисты, попадая на высокий уровень, не мечтают об этом. Все думают: «Вот бы начать играть, чтобы меня выпустили на замену». Потом получается так, что человек попадает в струю. Может быть, где-то через везение. Но работа, определенные усилия, которые он прикладывает, должны вывести его на определенный результат. Многие добиваются максимального результата и идут дальше. Другие, наоборот, не успевают схватиться за эту соломинку, чтобы подняться чуть выше. У кого-то характера не хватает, или не повезло. Я знаю несколько футболистов, которые сыграли один матч против серьезной команды и поднялись чуть выше. А есть футболисты, которые проводили сильные игры, а когда дело касалось матчей против хороших сборных или супер-команд, – неудачно. А это были выставочные игры, после которых можно было уехать.

Поэтому задачу попасть в «Спартак» когда-то я не ставлю. У меня была работа сначала в «Спартаке», потом в «Краснодаре», «Енисее». Я стараюсь делать свою работу по максимуму. Получается, или нет, это один вопрос. Но если ты выбрал эту работу, ты обязан это делать, потому что ты отвечаешь не только за себя, ты отвечаешь за всю команду. На нее ходят по 5-10-15 тысяч зрителей. Если ты не будешь давать определенный результат, многие в тебе разочаруются», – сказал Тихонов в интервью журналисту Илья Казакову в передаче «Foot'больные люди».

В качестве игрока Тихонов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2000 год и в 2011 году. Также в сезонах-2011/12 и 2013/14 входил в тренерский штаб красно-белых.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мары
1528197756
Андрюха когда нибудь вернётся домой. В Спартак.
Ответить
OfaZavr
1528213103
правильно, зачем тешит себя далекими мечтами, нужно работать, доказывать здесь и сейчас, а время покажет.
Ответить
zigbert
1528213708
Пусть набирается опыта, своих возьмем в первую очередь.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+