Манчини – об удалении Кришито: «Не думаю, что нарушение тянуло на красную карточку»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал удаление защитника своей команды Доменико Кришито в товарищеском матче со сборной Голландии.

«Это была товарищеская игра. Не думаю, что в моменте с удалением Кришито действительно было нарушение правил, тянущее на красную карточку.

Но в любом случае это была глупая ошибка игрока. Мы и так устали, а на протяжении последних 20 минут мы были вынуждены играть вдесятером», – приводит слова Манчини Rai Sport

Товарищеский матч Италия – Голландия завершился со счетом 1:1.