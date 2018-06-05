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    Манчини – об удалении Кришито: «Не думаю, что нарушение тянуло на красную карточку»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал удаление защитника своей команды Доменико Кришито в товарищеском матче со сборной Голландии.

    «Это была товарищеская игра. Не думаю, что в моменте с удалением Кришито действительно было нарушение правил, тянущее на красную карточку.

    Но в любом случае это была глупая ошибка игрока. Мы и так устали, а на протяжении последних 20 минут мы были вынуждены играть вдесятером», – приводит слова Манчини Rai Sport

    Товарищеский матч Италия – Голландия завершился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 10:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 17:25

      Манчини в своем стиле.

      3
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 5 июня 2018, 17:21

      опять российские судьи подкузьмили Манчини, надо же уже в мире никуда не деться от "произвола" российского судейства, пожалеем Манчини.(сарказм).

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4681

      Викос 5 июня 2018, 16:43

      Горбатого могила исправит:)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 5 июня 2018, 16:24

      Надо послушать что Муся Утякин рыгнёт по этому поводу, неужели он удержится от грязи в сторону Манчини ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 5 июня 2018, 16:04

      Тяжело в учении, легко в бою. Играть в меньшинстве и тем более в товарняках очень даже полезно. То есть, даже если удаления не было, его нужно было придумать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 июня 2018, 16:00

      Да всё понятно, откуда ноги растут... будем мстить всем итальянцам... Кришито, Манчини, Зениту, Фурсенко, Питеру, Миллеру... Как в том анекдоте про либерала: пропала собака, болонка, белая .... нанавижу квававый вежим

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июня 2018, 12:52

      судья глупо поступил надо прежде чем махать карточками думать а думалки нет

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 июня 2018, 12:31

      Посошок от Без бородова

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 июня 2018, 12:13

      Кришито и в Италии НЕ УДАЛОСЬ скрыться от наших судей!
      Кришито в Италии досталось от Безбородова!
      Нарушил правила. Получи и распишись КРАСНУЮ!
      Безбородов по делу его удалил.
      В России Кришито тоже удаляли.
      Много он себе прозволял.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 5 июня 2018, 12:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну тогда за очками срочно

      -36
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