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  • Манчини – об удалении Кришито: «Не думаю, что нарушение тянуло на красную карточку»

Манчини – об удалении Кришито: «Не думаю, что нарушение тянуло на красную карточку»

5 июня 2018, 10:33
18

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал удаление защитника своей команды Доменико Кришито в товарищеском матче со сборной Голландии.

«Это была товарищеская игра. Не думаю, что в моменте с удалением Кришито действительно было нарушение правил, тянущее на красную карточку.

Но в любом случае это была глупая ошибка игрока. Мы и так устали, а на протяжении последних 20 минут мы были вынуждены играть вдесятером», – приводит слова Манчини Rai Sport

Товарищеский матч Италия – Голландия завершился со счетом 1:1.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Италия Кришито Доменико Манчини Роберто
Комментарии (18)
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ил бади
1528184206
Все не может расстаться с Зенитом.
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Blossiya
1528185273
"Привычка свыше нам дана, Замена счастию она", - писал Пушкин. И несчастью тоже. Оказывается, ныть можно не только в СПб)))
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Shogun
1528189822
Ну тогда за очками срочно
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С-Пб on-line
1528191095
Посошок от Без бородова
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Zubo
1528203633
Да всё понятно, откуда ноги растут... будем мстить всем итальянцам... Кришито, Манчини, Зениту, Фурсенко, Питеру, Миллеру... Как в том анекдоте про либерала: пропала собака, болонка, белая .... нанавижу квававый вежим
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neveldomha
1528203866
Тяжело в учении, легко в бою. Играть в меньшинстве и тем более в товарняках очень даже полезно. То есть, даже если удаления не было, его нужно было придумать.
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1528205051
Надо послушать что Муся Утякин рыгнёт по этому поводу, неужели он удержится от грязи в сторону Манчини ???
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Викос
1528206226
Горбатого могила исправит:)
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юрий николаевич
1528208470
опять российские судьи подкузьмили Манчини, надо же уже в мире никуда не деться от "произвола" российского судейства, пожалеем Манчини.(сарказм).
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zigbert
1528208752
Манчини в своем стиле.
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