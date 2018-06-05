Глухой кот Ахиллес будет предсказывать результаты матчей ЧМ

Кот по кличке Ахиллес будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира. Ахиллес живет в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Он уже успешно предсказывал исходы встреч Кубка конфедераций, и сейчас кота готовят к ЧМ. Перед животным будут ставить две миски с едой, каждую из которых обозначат флагом команды. Выбрав одну из мисок, Ахиллес предскажет результат встречи.

Кот родился глухим. Сообщается, что глухота позволит ему не отвлекаться на постронние шумы, когда он будет принимать решение.