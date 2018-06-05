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    Глухой кот Ахиллес будет предсказывать результаты матчей ЧМ

    Кот по кличке Ахиллес будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира. Ахиллес живет в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

    Он уже успешно предсказывал исходы встреч Кубка конфедераций, и сейчас кота готовят к ЧМ. Перед животным будут ставить две миски с едой, каждую из которых обозначат флагом команды. Выбрав одну из мисок, Ахиллес предскажет результат встречи.

    Кот родился глухим. Сообщается, что глухота позволит ему не отвлекаться на постронние шумы, когда он будет принимать решение.

    Источник: Reuters

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    05.06.2018 00:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 5 июня 2018, 10:15

      Оставьте животных в покое) Результаты игр сборной России я вам сам предскажу)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:38

      Милый котяшка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 5 июня 2018, 09:25

      Животные будут матчи предсказывать. Мутко на кофейной гущи гадать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 5 июня 2018, 08:13

      В миску сборной России побольше валерьянки!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 июня 2018, 07:56

      Лучше бы глухой кот Ахиллес сборную возглавил! Толку больше было бы, чем от шашлычника.

      5
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 5 июня 2018, 01:31

      Второй Пауль ещё долго не появится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 5 июня 2018, 00:33

      ладно хоть не сборную тренировать. а котэ милый)

      2
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