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    Товарищеский матч. Италия сыграла вничью с Голландией, Безбородов удалил Кришито

    Италия сыграла вничью с Голландией в товарищеском матче – 1:1.

    Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. На 69-й минуте Безбородов удалил защитника итальянцев Доменико Кришито.

    На 78-й минуте встречи в составе голландцев на поле появился полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

    Товарищеский матч. Сборные

    Италия – Голландия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзадза, 67; 1:1 – Аке, 88.

    Италия: Перин, Дзаппакоста (Де Шильо, 59), Ругани, Романьоли, Кришито, Кристане, Жоржиньо (Баселли, 78), Бонавентура (Пеллергини, 87), Верди (Кьеза, 61), Белотти (Дзадза, 63), Инсинье (Бонуччи, 70).

    Голландия: Силлессен, Хатебур (Янмат, 46), де Лигт (Аке, 71), ван Дейк, Блинд (Вегхорст, 78), де Рун (Промес, 78), Вормер (Бергейс, 70), Вейналдум, Бабел (Элиа, 82), Депай, Вилена.

    Предупреждения: Кьеза, 75; Дзадза, 90 – де Рун, 28; Вормер, 43; Янмат, 90+2.

    Удаление: Кришито, 69 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 23:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:35

      Голландцев можно похвалить - сумели отыграться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 июня 2018, 08:48

      По старой злобной памяти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 5 июня 2018, 03:41

      Безбородов не полюбил Кришито в чемпионатаРФПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 5 июня 2018, 01:48

      Смотрел первый тайм, как болельщик Нидерландов со стажем голладцы были нулевые, видно было что эта игра им в тягость, они не играли а мучались на поле, что у них за тактика была на игру но вперед не желали идти словно ослы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 5 июня 2018, 01:37

      Удивлен был увидеть на матче таких именитых команд, российского судью. Отработал хорошо, но вот этот забавный момент, совпадение,и тут встретились Безбородов, Манчини, Кришито)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 5 июня 2018, 01:29

      Опять проявил свою полную некомпетентность.

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