Товарищеский матч. Италия сыграла вничью с Голландией, Безбородов удалил Кришито

Италия сыграла вничью с Голландией в товарищеском матче – 1:1.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. На 69-й минуте Безбородов удалил защитника итальянцев Доменико Кришито.

На 78-й минуте встречи в составе голландцев на поле появился полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Товарищеский матч. Сборные

Италия – Голландия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзадза, 67; 1:1 – Аке, 88.

Италия: Перин, Дзаппакоста (Де Шильо, 59), Ругани, Романьоли, Кришито, Кристане, Жоржиньо (Баселли, 78), Бонавентура (Пеллергини, 87), Верди (Кьеза, 61), Белотти (Дзадза, 63), Инсинье (Бонуччи, 70).

Голландия: Силлессен, Хатебур (Янмат, 46), де Лигт (Аке, 71), ван Дейк, Блинд (Вегхорст, 78), де Рун (Промес, 78), Вормер (Бергейс, 70), Вейналдум, Бабел (Элиа, 82), Депай, Вилена.

Предупреждения: Кьеза, 75; Дзадза, 90 – де Рун, 28; Вормер, 43; Янмат, 90+2.

Удаление: Кришито, 69 – нет.