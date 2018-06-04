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    Семак: «Мы все должны поддерживать сборную России на ЧМ. Она у нас одна, другой нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что сборной России удастся выйти в плей-офф чемпионата мира. Специалист подчеркнул, что всем болельщикам нужно поддержать национальную команду.

    «Сборная России может рассчитывать на выход из группы. Это абсолютно по силам. А что касается поддержки, то мы все должны ее поддерживать. Она у нас одна. Другой сборной у нас нет.

    Это большой футбольный праздник. Поэтому будем смотреть все матчи и переживать за ребят, которые должны показать все, на что способны. Нужно их поддерживать, а результат прогнозировать сложно», – сказал Семак.

    На мундиале россияне сыграют в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    Источник: ФК «Уфа»

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    04.06.2018 17:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 4 июня 2018, 19:53

      Мог бы и не намекать.
      Это естественно.
      За болелами дело не станет.
      А вот оценят это игроки и будут ли умирать на поле за Россию,
      это уже вопрос не к болелам.
      ps Семак! Если бы не пережевали,то и ничего не писали,а забили бы на все!

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 июня 2018, 19:34

      С 2008го ж ниче приличного не было.. Уже устали поддерживать

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июня 2018, 18:50

      Странно слышать такой бред от уважаемого человека. Сергей Богданович, Вы подписали контракт с Зенитом. Вы ему должны, а он Вам. Я со сборной ничего не подписывал и ничего ей не должен. А уж она мне тем более. Доказано не раз!

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 4 июня 2018, 18:47

      Мы конечно всех умнее,
      Но футбол-то тут причём?
      Тут нам надо быть скромнее.
      Наш удел - хоккей с мячом.
      Можем в шахматы сражаться,
      Или, лучше, городки.
      Но футбол, не надо братцы,
      Ну не позорьтесь мужики.
      Пролетят года проворно,
      Словно с белых сакур дым.
      Мы конечно нашей сборной
      Всё забудем, всё простим.
      Снова наш болельщик охнет,
      Снова чуда будет ждать.
      А вдруг в лесу чего-то сдохнет,
      Море Чёрное усохнет,
      Реки повернутся вспять.

      Тимур Шаов

      6
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      Рейтинг: +100731

      zigbert > erma 4 июня 2018, 23:40

      Знакомая песня.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 июня 2018, 18:42

      Даже если наша сборная выйдет из группы, то Чабан-чурбан
      объявит, что он собрал и натренировал такую сборную, которая
      вышла из группы и это только его личная заслуга и помощь Мудко.

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июня 2018, 18:01

      Вера в сборную России - это как религия. Но уж очень сложно верить в победы сборной, когда у руля команды шашлычник, который в футболе ноль.

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 4 июня 2018, 18:00

      Всё время поддерживаем, смотрим, плюёмся, зарекаемся, он снова поддерживаем. И так по кругу.

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 июня 2018, 17:54

      Поддерживали уже.....Думаю, правильнее было бы, вообще, игнорировать! Для большинства сборников чм это всего лишь ярмарка, где им хочется засветиться, чтобы свалить отсюда. С такими мыслями и полным отсутствием мысли у главного лысого тренера наша поддержка это жирно будет

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