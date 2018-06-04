Семак: «Мы все должны поддерживать сборную России на ЧМ. Она у нас одна, другой нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что сборной России удастся выйти в плей-офф чемпионата мира. Специалист подчеркнул, что всем болельщикам нужно поддержать национальную команду.

«Сборная России может рассчитывать на выход из группы. Это абсолютно по силам. А что касается поддержки, то мы все должны ее поддерживать. Она у нас одна. Другой сборной у нас нет.

Это большой футбольный праздник. Поэтому будем смотреть все матчи и переживать за ребят, которые должны показать все, на что способны. Нужно их поддерживать, а результат прогнозировать сложно», – сказал Семак.

На мундиале россияне сыграют в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.