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  • Семак: «Мы все должны поддерживать сборную России на ЧМ. Она у нас одна, другой нет»

Семак: «Мы все должны поддерживать сборную России на ЧМ. Она у нас одна, другой нет»

4 июня 2018, 17:42
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что сборной России удастся выйти в плей-офф чемпионата мира. Специалист подчеркнул, что всем болельщикам нужно поддержать национальную команду.

«Сборная России может рассчитывать на выход из группы. Это абсолютно по силам. А что касается поддержки, то мы все должны ее поддерживать. Она у нас одна. Другой сборной у нас нет.

Это большой футбольный праздник. Поэтому будем смотреть все матчи и переживать за ребят, которые должны показать все, на что способны. Нужно их поддерживать, а результат прогнозировать сложно», – сказал Семак.

На мундиале россияне сыграют в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Источник: ФК «Уфа»
Чемпионат мира Россия Семак Сергей
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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APchelov
1528124080
Поддерживали уже.....Думаю, правильнее было бы, вообще, игнорировать! Для большинства сборников чм это всего лишь ярмарка, где им хочется засветиться, чтобы свалить отсюда. С такими мыслями и полным отсутствием мысли у главного лысого тренера наша поддержка это жирно будет
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Отчаянный Пердун
1528124446
Всё время поддерживаем, смотрим, плюёмся, зарекаемся, он снова поддерживаем. И так по кругу.
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Обер-КанцлерЪ
1528124470
Вера в сборную России - это как религия. Но уж очень сложно верить в победы сборной, когда у руля команды шашлычник, который в футболе ноль.
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vladimir-7
1528126975
Даже если наша сборная выйдет из группы, то Чабан-чурбан объявит, что он собрал и натренировал такую сборную, которая вышла из группы и это только его личная заслуга и помощь Мудко.
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erma
1528127224
Мы конечно всех умнее, Но футбол-то тут причём? Тут нам надо быть скромнее. Наш удел - хоккей с мячом. Можем в шахматы сражаться, Или, лучше, городки. Но футбол, не надо братцы, Ну не позорьтесь мужики. Пролетят года проворно, Словно с белых сакур дым. Мы конечно нашей сборной Всё забудем, всё простим. Снова наш болельщик охнет, Снова чуда будет ждать. А вдруг в лесу чего-то сдохнет, Море Чёрное усохнет, Реки повернутся вспять. Тимур Шаов
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la verdad
1528127432
Странно слышать такой бред от уважаемого человека. Сергей Богданович, Вы подписали контракт с Зенитом. Вы ему должны, а он Вам. Я со сборной ничего не подписывал и ничего ей не должен. А уж она мне тем более. Доказано не раз!
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mihail200606
1528130094
С 2008го ж ниче приличного не было.. Уже устали поддерживать
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alex1951
1528131227
Мог бы и не намекать. Это естественно. За болелами дело не станет. А вот оценят это игроки и будут ли умирать на поле за Россию, это уже вопрос не к болелам. ps Семак! Если бы не пережевали,то и ничего не писали,а забили бы на все!
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