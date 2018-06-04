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    Мостовой: «Возможно, «Зенит» поторопился с отставкой Манчини»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что руководство «Зенита» могло сохранить главного тренера команды Роберто Манчини, дав ему еще один шанс.

    «Возможно, «Зенит» поторопился с отставкой Манчини. Все-таки в первом сезоне у него было слишком много футболистов в обойме, и с ходу разобраться со всем этим многообразием было непросто. Если бы ему дали еще один шанс, не исключено, что он смог бы выправить ситуацию.

    «Зенит» так себя зарекомендовал, что от них всегда ждут назначения какого-то именитого иностранного тренера, во многом это уже вопрос имиджа. В команде всегда много легионеров, и руководство, видимо, считает, что специалисту из-за границы будет проще найти с ними общий язык. Но питерцы уже неоднократно обжигались с назначением иностранцев и теперь решили пойти иным путем», – считает Мостовой.

    В следующем сезоне возглавлять «Зенит» будет Сергей Семак.

    Источник: Известия

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    04.06.2018 09:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 4 июня 2018, 22:44

      Присматривай за Спартаком, Умник.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 21:18

      Что теперь обсуждать, команда Манчини не дала результат и что бы не повторить такую ошибку было принято такое решение.

      2
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      Рейтинг: +458

      Йост 4 июня 2018, 19:36

      Не ругайте музыканта - он играет как умеет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 июня 2018, 17:38

      Помнится, полгода назад мостовой мыслил иначе. Мол, слабоват Манчини и т.д.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 14:42

      Хумна накупили, бабло распилили, а потом на тренера свалили.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 13:34

      может поторопились с назначением Семака надо было подождать Сарри было бы весело с ним

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 4 июня 2018, 12:41

      НЕ его клуб и не его страна.Так что нормально всё, Александр.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 июня 2018, 12:20

      За год Манчини не наиграл игроков, набранных на два, с лишним, состава Зенита.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 11:53

      думаю сам Манчини тоже не горел желание оставаться, вот и расстались для блага обеих сторон.

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июня 2018, 11:06

      Самый отвратительный футбол, в который играл Зенит - именно при Манчини. Самая провальная трансферная компания - при Манчини.

      Бесконечные безрезультатные тупые навесы/забросы на Дзюбу/Заболотного - вот и вся стратегия. Единственное, что спасло Манчини от полного позора - Кокорин, набравший сумасшедшую форму.
      Сломался Кокорин - ушёл Манчини.

      Пожалуй, даже при Луческу Зенит играл в более симпатичный футбол.

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