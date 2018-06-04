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  • Мостовой: «Возможно, «Зенит» поторопился с отставкой Манчини»

Мостовой: «Возможно, «Зенит» поторопился с отставкой Манчини»

4 июня 2018, 09:41
12

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что руководство «Зенита» могло сохранить главного тренера команды Роберто Манчини, дав ему еще один шанс.

«Возможно, «Зенит» поторопился с отставкой Манчини. Все-таки в первом сезоне у него было слишком много футболистов в обойме, и с ходу разобраться со всем этим многообразием было непросто. Если бы ему дали еще один шанс, не исключено, что он смог бы выправить ситуацию.

«Зенит» так себя зарекомендовал, что от них всегда ждут назначения какого-то именитого иностранного тренера, во многом это уже вопрос имиджа. В команде всегда много легионеров, и руководство, видимо, считает, что специалисту из-за границы будет проще найти с ними общий язык. Но питерцы уже неоднократно обжигались с назначением иностранцев и теперь решили пойти иным путем», – считает Мостовой.

В следующем сезоне возглавлять «Зенит» будет Сергей Семак.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Мостовой Александр
Комментарии (12)
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Garrincha58
1528095618
если бы он сам не изъявил желание тренировать сборную Италии то может быть и остался, сам бы он точно не ушел, а платить неустойку тогда бы пришлось Зениту и не малую и вряд ли клуб на это пошел бы
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Мары
1528096275
Если человек сам не хотел тренировать клуб, то флаг ему в руки и барабан на шею.
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Обер-КанцлерЪ
1528099582
Самый отвратительный футбол, в который играл Зенит - именно при Манчини. Самая провальная трансферная компания - при Манчини. Бесконечные безрезультатные тупые навесы/забросы на Дзюбу/Заболотного - вот и вся стратегия. Единственное, что спасло Манчини от полного позора - Кокорин, набравший сумасшедшую форму. Сломался Кокорин - ушёл Манчини. Пожалуй, даже при Луческу Зенит играл в более симпатичный футбол.
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OfaZavr
1528102380
думаю сам Манчини тоже не горел желание оставаться, вот и расстались для блага обеих сторон.
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vladimir-7
1528104058
За год Манчини не наиграл игроков, набранных на два, с лишним, состава Зенита.
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petrucho-spb
1528105281
НЕ его клуб и не его страна.Так что нормально всё, Александр.
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APchelov
1528123081
Помнится, полгода назад мостовой мыслил иначе. Мол, слабоват Манчини и т.д.
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Йост
1528130193
Не ругайте музыканта - он играет как умеет...
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zigbert
1528136300
Что теперь обсуждать, команда Манчини не дала результат и что бы не повторить такую ошибку было принято такое решение.
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Урия Гип
1528141465
Присматривай за Спартаком, Умник.
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