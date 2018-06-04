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    Неймар: «Я готов на 80 процентов»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после возвращения на поле. Сегодня игрок сборной Бразилии принял участие в товарищеском матче с Хорватией (2:0) и забил гол. Ранее форвард пропустил три месяца из-за травмы.

    «Очень счастлив, что вернулся к своему любимому занятию. У меня все еще есть некоторый страх, но с каждой тренировкой я чувствую себя все увереннее.

    Сегодняшней игрой я доволен. Еще чувствую небольшой дискомфорт, но это нормально, ведь я долгое время провел без футбола. Сейчас моя готовность – 80 процентов», – сказал Неймар.

    Источник: Goal.com

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    04.06.2018 01:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 4 июня 2018, 06:13

      Похер как то на шлак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 4 июня 2018, 05:33

      Интересно как он считает проценты.

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