Неймар: «Я готов на 80 процентов»

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после возвращения на поле. Сегодня игрок сборной Бразилии принял участие в товарищеском матче с Хорватией (2:0) и забил гол. Ранее форвард пропустил три месяца из-за травмы.

«Очень счастлив, что вернулся к своему любимому занятию. У меня все еще есть некоторый страх, но с каждой тренировкой я чувствую себя все увереннее.

Сегодняшней игрой я доволен. Еще чувствую небольшой дискомфорт, но это нормально, ведь я долгое время провел без футбола. Сейчас моя готовность – 80 процентов», – сказал Неймар.