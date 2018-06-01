Манчини: «Баннер в адрес Балотелли? Это уродливый инцидент, который не должен был происходить»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о готовности форварда Марио Балотелли к товарищескому матчу против сборной Франции.

«У него проблемы с мышцами после матча с Саудовской Аравией. Участие в игре с Францией под вопросом.

Баннер? Это уродливый инцидент, который не должен был происходить. Завтра мы решим, будет ли Марио играть», – сказал Манчини.

Матч Франция – Италия пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

Балотелли могут назначить капитаном сборной Италии в ответ на расистский баннер