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    Манчини: «Баннер в адрес Балотелли? Это уродливый инцидент, который не должен был происходить»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о готовности форварда Марио Балотелли к товарищескому матчу против сборной Франции.

    «У него проблемы с мышцами после матча с Саудовской Аравией. Участие в игре с Францией под вопросом.

    Баннер? Это уродливый инцидент, который не должен был происходить. Завтра мы решим, будет ли Марио играть», – сказал Манчини.

    Матч Франция – Италия пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Балотелли могут назначить капитаном сборной Италии в ответ на расистский баннер

    Источник: Football Italia

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    01.06.2018 00:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 1 июня 2018, 08:16

      Назначте его тренером!!!;))))

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