Балотелли могут назначить капитаном сборной Италии в ответ на расистский баннер 

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли может стать капитаном команды в товарищеском матче против Франции 1 июня. Такое решение станет ответом на расистский баннер, который фанаты итальянской команды вывесили на прошлой неделе в товарищеском матче против Саудовской Аравии (2:1).

«Мой капитан – итальянской крови», – было написано на баннере.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не исключил, что в случае замены Леонардо Бонуччи в матче с Саудовской Аравии, капитанская повязка может достаться Балотелли.

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