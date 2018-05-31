Официально: Марку Силва возглавил «Эвертон»

«Эвертон» объявил о назначении Марку Силвы главным тренером клуба.

«Я очень горд занять эту должность. Это большой вызов как для клуба, так и для меня лично. В следующем месяце нас ожидает много работы, надо подготовить команду должным образом. С первого дня предсезонной подготовки надо набирать форму для первого матча сезона в Премьер-лиге.

«Эвертон» – амбициозный клуб, который мне подходит. Сейчас мы наблюдаем большие перемены в клубе по части отношения к делу. В то же время каждый человек в клубе помнит его великую историю», – сказал португалец.

В прошлом сезоне Силва тренировал «Уотфорд», который финишировал в чемпионате Англии на 14 месте.