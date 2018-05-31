Marca: Зидан покинет «Реал»

Испанское издание Marca подтвердило информацию об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

Ожидается, что президент клуба Флорентино Перес объявит об отставке француза на внеплановой пресс-конференции. Встреча с представителями СМИ началась в 14:00 по московскому времени.

Ранее испанский журналист Фабин Годой сообщил о том, что преемником Зидана станет экс-полузащитник команды Гути.

В минувшем сезоне сливочные заняли третье место в Примере и выиграли Лигу чемпионов третий раз подряд. Победная серия является рекордной в истории турнира, ее клуб достиг в период руководства Зидана.