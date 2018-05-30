Режиссер Учитель: «Убежден, что у Семака в «Зените» все получится»

Режиссер Алексей Учитель прокомментировал назначение на пост главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Артист верит, что специалист в Санкт-Петербурге не провалится.

– Получится у Семака в «Зените»?

– Уверен, что получится. Я в него верю.

– А опыта хватит?

– И опыт работы с игроками высокого уровня у него имеется. Он же долго был помощником главных тренеров «Зенита». У него очень хорошая карьера.

Сергей был и игроком высокого уровня и в тренерском деле начинал с ассистентов хороших наставников, а потом быстро дорос до главного тренера. Семак умеет создавать атмосферу. Тренер же – как режиссер должен увлечь, чтобы тебе поверили и за тобой пошли. Вот мне кажется, Сергей обладает этими качествами.

Семак и «Зенит» давно любят друг друга