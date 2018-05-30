Агент подтвердил, что «Зенит» и «Наполи» ведут переговоры по трансферу Паредеса

Сотрудник агентства, представляющего интересы полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, Томислав Эрцег подтвердил, что аргентинец может продолжить карьеру в «Наполи». По его словам, клубы ведут переговоры.

«Это правда, что Леандро может вернуться в Италию. «Наполи» хочет приобрести его и ведет переговоры с «Зенитом», – сказал Эрцег.

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить 30-35 миллионов евро.

23-летний футболист перешел в «Зенит» из «Ромы» прошлым летом за 23 миллиона. В прошедшем сезоне хавбек провел 28 в РФПЛ, записав на свой счет четыре гола и семь результативных передач.