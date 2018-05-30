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  • Агент подтвердил, что «Зенит» и «Наполи» ведут переговоры по трансферу Паредеса

Агент подтвердил, что «Зенит» и «Наполи» ведут переговоры по трансферу Паредеса

30 мая 2018, 12:46
24

Сотрудник агентства, представляющего интересы полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, Томислав Эрцег подтвердил, что аргентинец может продолжить карьеру в «Наполи». По его словам, клубы ведут переговоры.

«Это правда, что Леандро может вернуться в Италию. «Наполи» хочет приобрести его и ведет переговоры с «Зенитом», – сказал Эрцег.

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить 30-35 миллионов евро.

23-летний футболист перешел в «Зенит» из «Ромы» прошлым летом за 23 миллиона. В прошедшем сезоне хавбек провел 28 в РФПЛ, записав на свой счет четыре гола и семь результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Паредес Леандро
Комментарии (24)
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порт
1527673991
Продавать.
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ilichkadr
1527675277
30-35 миллионов евро это конечно хорошо, но кто будет опорником?
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Jenea83
1527677244
Я уверен в Наполи он играть будет не как в Зените. Будет пахать а не ныть.
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shaden
1527677547
как пришли в команду аргентинцы с Манчини, так вслед за ним и уйдут
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alp
1527679848
надо отпускать. бесполезный лег в команде нахер не нужен
Ответить
val-berezko
1527681257
Достойное предложение и соответствие цены. Какие переговоры? Собрал чемодан и в солнечную Италию,к морю.
Ответить
OfaZavr
1527693631
Наполи может и хочет его приобрести но вряд ли за такую цену, а Зениту не стоит столько загибать а лучше продать пока есть спрос, ничего особенного в нем нет.
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zigbert
1527758520
Сумма продажи обозначена как всегда завышенная.Если будет желание к сделке обоих заинтересованных сторон, консенсус состоится.
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