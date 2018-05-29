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  • Семак: «Очень почетно и приятно стать тренером «Зенита». Но я понимаю, насколько будет сложно»

Семак: «Очень почетно и приятно стать тренером «Зенита». Но я понимаю, насколько будет сложно»

29 мая 2018, 17:59
12

Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от назначения в петербургский клуб.

Также специалист поблагодарил «Уфу», которую возглавлял с декабря 2016 года, за полученный опыт.

«Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить определенный опыт: болельщиков, руководство, тренерский штаб, игроков. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным.

Конечно, для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение – это очень почетно и приятно. В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет. Впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», – сказал Семак.

Семак ранее провел в «Зените» шесть лет: с 2010 по 2013 год он выступал за сине-бело-голубых в качестве игрока, а после до 2016 года входил в тренерский штаб команды.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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омск55
1527606420
Пусть я ошибусь максимум Сергей Богданович в Зените до нового года
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Федя Кабак
1527606540
Успехов! Достоин этого вызова
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Kollljan
1527607308
Хочу обратиться к Миллеру. Алексей Борисович! Не делай выводы по Семаку по результатам одного сезона! Дай ему поработать хотя бы два сезона! Не может команда строиться за сезон, тем более, когда покупались молодые игроки "на вырост"!
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gennadiy
1527607382
Да, согласен с одним тут товарищем.К сожалению с нашей чехардой в футболе НЕ НАДОЛГО
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1527617849
Учитывая то обстоятельство, что весь менеджмент Зенита, включая этого одиозного Фурсенко, остался - Серёга имеет все шансы пройти по пути Аленичева.
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zigbert
1527621743
Удачи Семаку.
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пряник929
1527624541
Удачи
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ЖОРРО
1527632098
Успехов Сергей Богданович!Пора на вираже заряжать Сергей верим!!!)
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