Семак: «Очень почетно и приятно стать тренером «Зенита». Но я понимаю, насколько будет сложно»

Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от назначения в петербургский клуб.

Также специалист поблагодарил «Уфу», которую возглавлял с декабря 2016 года, за полученный опыт.

«Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить определенный опыт: болельщиков, руководство, тренерский штаб, игроков. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным.

Конечно, для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение – это очень почетно и приятно. В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет. Впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», – сказал Семак.

Семак ранее провел в «Зените» шесть лет: с 2010 по 2013 год он выступал за сине-бело-голубых в качестве игрока, а после до 2016 года входил в тренерский штаб команды.