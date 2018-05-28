Прядкин: «Ряд руководителей хочет вернуть пиво на арены. С удовольствием сел бы на трибуне с сарделькой и стаканом»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассчитывает на возвращение пива на стадионы. По его словам, на данный момент это не представляется возможным, однако работа в данном направлении будет продолжаться.

– Есть вероятность, что после мирового первенства на стадионах останется алкоголь?

– Нет, к сожалению. Нам сказали, что по окончании чемпионата мира – сlosed, тема будет закрыта. Очень жалко, потому что мы рассчитывали на пивные бренды, планировали возобновить переговоры.

Знаю, что ряд руководителей страны поддерживают возвращение пива на арены, но пока информация вот такая. Пиво – атрибут боления во всем мире. Я бы тоже с удовольствием сел на трибуне с сарделькой и пластиковым стаканом: милое дело! Но предварительно – нельзя.

Мы будем продолжать работать в этом направление. И у клубов есть лобби, в Думе есть лобби, в правительстве. Я за борьбу с алкоголизмом, но один-два бокала – это не алкоголизм.