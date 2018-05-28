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  • Прядкин: «Ряд руководителей хочет вернуть пиво на арены. С удовольствием сел бы на трибуне с сарделькой и стаканом»

Прядкин: «Ряд руководителей хочет вернуть пиво на арены. С удовольствием сел бы на трибуне с сарделькой и стаканом»

28 мая 2018, 15:57
18

Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассчитывает на возвращение пива на стадионы. По его словам, на данный момент это не представляется возможным, однако работа в данном направлении будет продолжаться.

– Есть вероятность, что после мирового первенства на стадионах останется алкоголь?

– Нет, к сожалению. Нам сказали, что по окончании чемпионата мира – сlosed, тема будет закрыта. Очень жалко, потому что мы рассчитывали на пивные бренды, планировали возобновить переговоры.

Знаю, что ряд руководителей страны поддерживают возвращение пива на арены, но пока информация вот такая. Пиво – атрибут боления во всем мире. Я бы тоже с удовольствием сел на трибуне с сарделькой и пластиковым стаканом: милое дело! Но предварительно – нельзя.

Мы будем продолжать работать в этом направление. И у клубов есть лобби, в Думе есть лобби, в правительстве. Я за борьбу с алкоголизмом, но один-два бокала – это не алкоголизм.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (18)
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vladimir-7
1527513054
Интересно, а кто против? Кому нужно напиться, тот и на футбол не пойдёт, а народ отдыхать идёт и один-два стаканчика пива с рыбкой не помешают.
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alp
1527514129
пиво должно быть на стадах. что за манера все запрещать... уроды.
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vladimir-7
1527516327
Прядкин, бросай работу в РФПЛ, иди на пенсию и сиди на стадионах, пока не посадили в тюрьму.
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mikitka
1527516954
В Беларуси в этом плане неплохая практика. Политику по пиву самостоятельно определяет каждый конкретный клуб на своём стадионе... одни клубы оплачивают охрану и продают пиво с шашлыками, а другим финансово выгоднее вообще ничего не продавать, чтоб фаны не быковали и не свинячили
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zigbert
1527518517
Отчего же не попробовать, если будут беспорядки, запретить всегда успеем.
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Manilov
1527519990
Не думаю, что это хорошая идея. У некоторых и трезвыми-то мозгов нет, а если народ еще и пивом подогреть, тогда и у нормальных (в трезвом виде) дурь полезет. Дело опять кончится тем, что начнут бросать стаканы с пивом, обливать друг-друга, а потом из-за этого устраивать на трибунах мордобой.
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Мары
1527523902
А мне думается, что вы свои доходы упускать не собираетесь и к этой теме обязательно вернётесь.Ведь там где деньги, там и интерес.
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OfaZavr
1527524080
у этого вопроса две стороны, с одной вроде как надо бы разрешить ведь стаканчик-другой ничего такого, а с другой многие и в трезвом виде вытворяют на трибунах всякое и страшно представить что начнется когда они наберутся и начнут вначале кидаться стаканчиками а потом и еще что-нибудь похлеще.
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MaxRnD
1527529528
Не, ну а чо мелочиться-то, давай ещё и проституток на стадионы выпустим, ну если нельзя, то на худой конец хоть стриптиз во время игры. Вон Ребров как эротично штанги облизывает, а то будут тёлки вокруг штанг отжигать
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Виктор12
1527530834
Пиво на стадионах надо ЗАПРЕТИТЬ, раз и НАВСЕГДА!!! Пиво и спорт - НЕ СОВМЕСТИМЫ! Нечего Прядкину спаивать народ пивом!!! Прядкин строит своё благополучие на пиве, а на всех остальных ему НАПЛЕВАТЬ! Запад нам НЕ ПРИМЕР, а ПИВО надо ГНАТЬ из российского спорта! Пиво на стадионах надо ЗАПРЕТИТЬ, раз и НАВСЕГДА!!! Пиво - это НЕ АТРИБУТ боления, а атрибут развязаности и бескультурья! Прядкин строит своё благополучие на пиве, а на всех остальных ему НАПЛЕВАТЬ! Запад нам НЕ ПРИМЕР, а ПИВО надо ГНАТЬ из российского спорта! Атрибутом боления надо сделать наш РУССКИЙ КВАС, а западное пиво выгнать из футбола! Жаль Сталина нет, он бы показал Прядкину - где квас, а где пиво! Прядкин на всю жизнь перестал бы ПРОТАЛКИВАТЬ пиво и везде РЕКЛАМИРОВАЛ бы только русский квас!!! Русский квас - это по нашему, по-российски, а прядкинское пиво нам и задаром НЕ НУЖНО!!!
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