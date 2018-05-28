Прядкин: «Елки-палки! Как жаль, что не были запроектированы крыши на новых стадионах»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил сожаление, что при постройке новых стадионов к чемпионату мира не во всех из них были запроектированы крыши. По словам руководителя, он бы хотел, чтобы в стране было еще как минимум две арены, как в Санкт-Петербурге.

«Когда проводились тестовые матчи на стадионах чемпионатах мира, я все думал: «Елки-палки, как жаль, что не были запроектированы крыши. Нам бы еще пару таких стадионов, как в Санкт-Петербурге. На Урале, например». Хотя, конечно, и без крыш новые стадионы – это большой плюс», – сказал Прядкин.