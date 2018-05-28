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  • Прядкин: «Елки-палки! Как жаль, что не были запроектированы крыши на новых стадионах»

Прядкин: «Елки-палки! Как жаль, что не были запроектированы крыши на новых стадионах»

28 мая 2018, 14:25
10

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил сожаление, что при постройке новых стадионов к чемпионату мира не во всех из них были запроектированы крыши. По словам руководителя, он бы хотел, чтобы в стране было еще как минимум две арены, как в Санкт-Петербурге.

«Когда проводились тестовые матчи на стадионах чемпионатах мира, я все думал: «Елки-палки, как жаль, что не были запроектированы крыши. Нам бы еще пару таких стадионов, как в Санкт-Петербурге. На Урале, например». Хотя, конечно, и без крыш новые стадионы – это большой плюс», – сказал Прядкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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kara-mba
1527508623
А раньше, до проектирования стадионов, это было для вас умников не понятно, надо же, только сейчас задумались!!!
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fanchik
1527511807
Умные люди все просчитывают до мелочей ,этим и отличаются от наших чиновником типа "Прядкиных"которые задумываются о сделанном спустя какое-то время и удивляются, оказывается можно было сделать спортивные арены более продуктивными и более эффективными.Ещё вопрос как они будут эксплуатироваться и в какие деньги выльется их содержание(налогоплательщики у нас не богатые ,но терпеливые до поры до времени).
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vladimir-7
1527515433
Прядкин, ты только сейчас опомнился, а где ты был и чем ты был занят при выдаче технического задания на проектирование стадионов? И на каких стадионах крыша предусмотрена проектом?
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whitecoal
1527515695
Ещё две крыши как на стадионе в Питере и на Крымский мост бы не хватило средств
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zigbert
1527515997
Дошло наконец. А то ведь собираетесь проводить матчи при -20. Какой уж тут футбол, если тулуп даже не спасает.
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Полная Канистра
1527517978
вам бы не помешало с себя крыши с репы сдвинуть
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Artemka69
1527521533
А сразу подумать было не судьба??!!!)))
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OfaZavr
1527522751
ну понятно, у нас частенько сначала делают а потом думают.
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Vratarь
1527536444
"Эх, ещё бы пару десятков детских футбольных интернатов, да в каждом райцентре пару тренеров с зарплатой в 30ть тысяч....", - Прядкин, проснитесь, вы на заседании, у вас только шестая строчка по коэффициентам, и пустые стадионы!
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FaTeK1945ru
1527580984
... и это руководит Российским футболом???
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