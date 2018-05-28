Неймар: «Я готов играть, но не на все сто процентов»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своем состоянии после восстановления от травмы.

«На данный момент я еще не готов на сто процентов. Но все меняется со временем.

Сейчас я еще немного опасаюсь делать некоторые движения, но у меня в запасе есть еще несколько дней.

Я готов играть. Ничто не сможет меня остановить. Физически чувствую себя хорошо. На данный момент есть небольшое стеснение в движениях, но это мне не мешает. Я мечтаю сыграть на чемпионате мира», – цитирует Неймара AFP.

Бразилец получил травму в феврале этого года.