«Черноморец» проиграл из-за ошибки сына Черчесова в дебютном матче

Голкипер новороссийского «Черноморца» Станислав Черчесов, который является сыном главного тренера сборной России, принял участие в матче второго дивизиона зоны «Юг» с «Анжи-2».

Игра завершилась поражением новороссийцев со счетом 0:1. 23-летний вратарь провел на поле все 90 минут. Для него этот матч стал дебютным во взрослом футболе.

Единственный гол «Черноморец» пропустил в результате ошибки Черчесова при выходе из ворот.

Футболист перешел в новороссийский клуб в августе 2017 года. Ранее он выступал за молодежные команды «Динамо» и «Амкара».