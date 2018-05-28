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  • «Черноморец» проиграл из-за ошибки сына Черчесова в дебютном матче

«Черноморец» проиграл из-за ошибки сына Черчесова в дебютном матче

28 мая 2018, 08:15
11

Голкипер новороссийского «Черноморца» Станислав Черчесов, который является сыном главного тренера сборной России, принял участие в матче второго дивизиона зоны «Юг» с «Анжи-2».

Игра завершилась поражением новороссийцев со счетом 0:1. 23-летний вратарь провел на поле все 90 минут. Для него этот матч стал дебютным во взрослом футболе.

Единственный гол «Черноморец» пропустил в результате ошибки Черчесова при выходе из ворот.

Футболист перешел в новороссийский клуб в августе 2017 года. Ранее он выступал за молодежные команды «Динамо» и «Амкара».

Источник: Sport24
Россия. ПФЛ. Зона Юг Черноморец Черчесов Станислав Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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VikNMar
1527484687
23 - это уже зрелый возраст ...
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омск55
1527485210
Усач продвигает сына но сынок косячит
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Caniggia
1527488155
Весь в папаню - дыра дырой!
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panmon
1527495566
Все еще лучше Кариуса. :) Дайте парню время - дебютный матч еще. Ну и дети не выбирают родителей, кроме того усач был хорошим вратарем, так что все будет норм.
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OfaZavr
1527495605
ну так, все ясно))
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KARAT777
1527499464
пусть на тренера учится там не нужно играть
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Полная Канистра
1527505116
каков папаша таков и сынок тут ничего удивительного
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zigbert
1527509294
В конце концов не 5 же мячей он пропустил.
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АЛЕКС 58
1528800162
вместе с папашей овец в горах пасти.
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ЖОРРО
1530043495
Скоро в сборную....)
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