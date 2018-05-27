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  • Роналду: «Жизнь – это не только слава. Не гарантирую, что останусь в «Реале» на следующий сезон»

Роналду: «Жизнь – это не только слава. Не гарантирую, что останусь в «Реале» на следующий сезон»

27 мая 2018, 14:19
21

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своем будущем.

«Деньги – не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, пять раз получил «Золотой мяч»… я уже вошел в историю. Сейчас даже в большей степени. Я не расстроен, потому что знаю, что даю клубу. Не хочу стирать этот особенный момент, мы стали чемпионами.

Следующий сезон в «Реале»? Не могу гарантировать ничего. Не буду скрывать – в следующие несколько дней я сделаю заявление… Жизнь – это не только слава.

Перес? Я говорил с ним и поздравил его как профессионал. Бурю создают там, где ее нет», – сказал Роналду.

Роналду в течение недели расскажет, останется ли в «Реале»

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (21)
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Garrincha58
1527420622
Роналду явно вчера был расстроен, что Бейл был лучше, а не он,что поделаешь такой у него характер быть всегда первым
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VeniaminS
1527422008
Ну и не надо некуда бегать.
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Pres Arsenal
1527424247
А представьте если он скажет что завершает карьеру футболиста после ЧМ
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Mark68
1527431378
Реал -команда "клоунов" - один "ломает" ,а другой опять начинает шантажировать клуб, и всё потому, что не он стал героем финала!!!)
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Татарин за ЦСКА
1527435760
он уйдет.Надеюсь я ошибаюсь
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zigbert
1527439602
В финале он был практически не виден. И никакого подвига с его стороны не наблюдалось. В связи с этим у него затаилась обида, что не он стал виновником триумфа.
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snaiper1989
1527444852
Заднеприводная лярва запомни...жизнь-это и поступки, которые ты совершаешь...И вчера ваш обрыганный клуб показал, что ваша жизнь как дерьмо....Вы человека специально покалечили, дабы обосравшись.....люди собрались посмотреть футбол, а вы твари такое творите.....Был бы Салах на поле до конца, ни ведать бы кубка вам, подсосы судейские.........
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