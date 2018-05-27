Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своем будущем.

«Деньги – не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, пять раз получил «Золотой мяч»… я уже вошел в историю. Сейчас даже в большей степени. Я не расстроен, потому что знаю, что даю клубу. Не хочу стирать этот особенный момент, мы стали чемпионами.

Следующий сезон в «Реале»? Не могу гарантировать ничего. Не буду скрывать – в следующие несколько дней я сделаю заявление… Жизнь – это не только слава.

Перес? Я говорил с ним и поздравил его как профессионал. Бурю создают там, где ее нет», – сказал Роналду.

Роналду в течение недели расскажет, останется ли в «Реале»