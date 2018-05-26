Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший врач сборной СССР: «Вряд ли Салах восстановится к матчу с Россией»

Бывший врач сборной СССР: «Вряд ли Салах восстановится к матчу с Россией»

26 мая 2018, 23:48
34

Бывший врач сборной СССР Зураб Орджоникидзе оценил степень повреждения нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

– Могу выразить лишь свое предположение. Точный диагноз покажет только рентген. У Салаха – повреждение акромиально-ключичного сочленения. Оно соединяет ключицу и верхнюю часть лопатки. Возможно, даже с переломом.

– Даже так?

– Но скорее всего, там просто разрыв без перелома. В данном случае операция неизбежна. Просто так это не заживет. Все достаточно серьезно. Заживает это достаточно долго.

– Успеет восстановиться к чемпионату мира?

– Вряд ли. До чемпионата мира практически ничего уже не осталось. Сомневаюсь, что Салах восстановится к матчу с Россией (19 июня). Конечно, мне очень дорога наша сборная. Но я в сердцах сказал: если Салах пропустит месяц, нужно серьезно наказать Рамоса. Очень серьезная травма…

В матче против «Реала» Салах получил травму плеча и в слезах покинул поле.

Салах и Карвахаль ушли в слезах. Финал ЛЧ уже испорчен

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
The_Enot
1527367890
Судья слепая курица. Где таких набирают, по объявлению!
Ответить
vladik12
1527367968
Россия вышла из квартета - Спасибо Рамосу за это.
Ответить
Garrincha58
1527368075
Самедов обещал остановить Салаха но его остановил Рамос хотя там грубости не было игровая ситуация и только
Ответить
RedWhiteFans2
1527368527
Так будет нечестно. Лучше бы он восстановился.
Ответить
кузнецов артем
1527369818
Причем вообще Рамос если Салах нарушал правила ? Вот повтор включите 54 секунду и станет все ясно http://soccer365.ru/games/911564/&showvideo=177847
Ответить
El_Chori
1527375384
Таких ублюдков кастрировать надо! С*ка...!
Ответить
Доремидонт
1527376117
Да этот Рамос спецом, как бы в борьбе за мяч, зажал руку Салаху и всей своей массой рухнул на него. Тут не только разрывом пахнет, возможен и перелом ключицы. А с другой стороны, футбол игра контактная и всякое возможно. Конечно сб. Египта с Салахом и без него, разные сборные и можно считать, что нам подвезло с травмой этого яркого мотовилы. Но тут главное, что не в игре с нами Салах получил такую травму. Хотя и расслабляться нашим совсем не стоит.
Ответить
Алексей Неко
1527405082
Самая грязная и сволочная команда - это "Реал",а Рамос - ****-конченая: он наглый,подлый и гнилой *****!
Ответить
OfaZavr
1527408741
насчет Рамоса прав, конечно плюс если Салах против нас не сыграет но все равно желаю ему здоровья!
Ответить
zigbert
1527428739
Прогноз врача неутешительный. Салаху здоровья.
Ответить
Главные новости
Батраков попрощался с «Локомотивом»
01:17
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+