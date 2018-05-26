Бывший врач сборной СССР: «Вряд ли Салах восстановится к матчу с Россией»

Бывший врач сборной СССР Зураб Орджоникидзе оценил степень повреждения нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

– Могу выразить лишь свое предположение. Точный диагноз покажет только рентген. У Салаха – повреждение акромиально-ключичного сочленения. Оно соединяет ключицу и верхнюю часть лопатки. Возможно, даже с переломом.

– Даже так?

– Но скорее всего, там просто разрыв без перелома. В данном случае операция неизбежна. Просто так это не заживет. Все достаточно серьезно. Заживает это достаточно долго.

– Успеет восстановиться к чемпионату мира?

– Вряд ли. До чемпионата мира практически ничего уже не осталось. Сомневаюсь, что Салах восстановится к матчу с Россией (19 июня). Конечно, мне очень дорога наша сборная. Но я в сердцах сказал: если Салах пропустит месяц, нужно серьезно наказать Рамоса. Очень серьезная травма…

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