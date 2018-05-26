Газизов: «Зенит» в понедельник назначит Семака? Никаких поводов для разговоров нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не имеет договоренностей с «Зенитом» по главному тренеру Сергею Семаку.

– Правда, что уже в понедельник «Зенит» может объявить о назначении Семака?

– Не знаю. А как они могут объявить его главным тренером, если он тренирует «Уфу»?

– Может быть, уже все обговорено?

– Нет. Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер «Уфы».

Ранее сообщалось, что «Зенит» в понедельник объявит о назначении Семака на пост главного тренера.

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