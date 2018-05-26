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  • Газизов: «Зенит» в понедельник назначит Семака? Никаких поводов для разговоров нет»

Газизов: «Зенит» в понедельник назначит Семака? Никаких поводов для разговоров нет»

26 мая 2018, 19:08
17

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не имеет договоренностей с «Зенитом» по главному тренеру Сергею Семаку.

– Правда, что уже в понедельник «Зенит» может объявить о назначении Семака?

– Не знаю. А как они могут объявить его главным тренером, если он тренирует «Уфу»?

– Может быть, уже все обговорено?

– Нет. Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер «Уфы».

Ранее сообщалось, что «Зенит» в понедельник объявит о назначении Семака на пост главного тренера.

Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Семак Сергей Газизов Шамиль
Комментарии (17)
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омск55
1527351085
Семак одумайся
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OfaZavr
1527351637
значит опять сочиняют журналюги раньше времени)
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sprint5
1527351995
по человечески жаль Семака
Ответить
Путник 13
1527353329
От предложения Зенита отказываться Семаку нельзя ..второй раз не позовут..а это шанс ..
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Garrincha58
1527354142
А больше всех радуется Каррера на одного конкурента станет у Спартака меньше
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Sergei26
1527354649
Где правда
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anatolich72
1527357213
Зенит калечит не только игроков , это будет ошибка Семака угробит карьеру тренера.
Ответить
prezent2017
1527368239
И правильно Зенит сделает. Чего Богданычу в задрипанной Уфе делать? Сегодня есть команда, а завтра в ПФЛ.
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BAIv
1527414428
Семаку удачи! у него в Зените больше возможностей как у тренера будет, если подпишут.
Ответить
zigbert
1527425562
Сколько можно темнить.
Ответить
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