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  • Мутко: «Непонятно, когда лучшие матчи РФПЛ не показывают по ТВ. Нужно опять спускаться с гор и договариваться с каналами»

Мутко: «Непонятно, когда лучшие матчи РФПЛ не показывают по ТВ. Нужно опять спускаться с гор и договариваться с каналами»

26 мая 2018, 18:59
27

Вице-премьер России по строительству Виталий Мутко поделился мнением насчет трудностей с продажей телеправ на трансляцию матчей чемпионата России. Руководитель не понимает, как можно не показывать по телевидению лучшие поединки.

«В Германии, в Англии зарабатывают на телеправах. Сколько у нас подписчиков на «НТВ Плюс»? Тысяч 50, не больше. Значит путь какой? Опять спускаться с гор, речку переплывать, садиться за стол и начинать с владельцами каналов договариваться: «Коллеги, вот наш продукт, вот эти деньги нам дадите, а вот эти – в процентном отношении будем вместе делить». Всю технологию пересмотреть надо.

Когда лучшие матчи не показывают на экране телевидения, это непонятно. Здесь очень важно, чтобы мы об этом говорили. От главных матчей лестница должна спускаться вниз. «Балтику» двести тысяч человек смотрело в интернете. Это значит, что все технологии у нас есть. Профессиональные лиги должны сохранять эти объемы», – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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mialkov
1527350705
Вот если заставишь БЕСПЛАТНЫЕ каналы показывать лучшие матчи РФПЛ в ПРЯМОМ эфире - скажу искреннее спасибо!
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Федя Кабак
1527350975
Это всё только слова, к сожалению!
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серега кашин
1527351385
мудко сколько лет говорит одно и тоже и сам же ничего не делает
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OfaZavr
1527351807
многим непонятно, но видите ли у них новая политика такова, давно нужно было с этим разобраться а не речи толкать.
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mihail200606
1527353902
ну так а че ж ты не решал ? на матч ТВ сидит руководитель курица, причем в Москве, а не в каких то горах.. и в прошлом сезоне почему то минимум 2 матча топовых (если не ошибаюсь) не показали по общедоступному каналу..
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Makaweli
1527354119
Не все могут позволить НТВ +
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upiter622
1527354653
Мля,так ты ж и замутил все это!Твоя же идея была перенести все показы на платный канал!
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insider_retro
1527354784
В отличии от технологий, к сожалению, жадность нельзя пересмотреть...((
Ответить
woyser
1527409767
Точно, в горах он прячется.
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zigbert
1527425395
Лучшие матчи РФПЛ должны показываться на матч-тв .Для популяризации футбола в нашей стране они просто необходимы.
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