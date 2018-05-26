Мутко: «Непонятно, когда лучшие матчи РФПЛ не показывают по ТВ. Нужно опять спускаться с гор и договариваться с каналами»

Вице-премьер России по строительству Виталий Мутко поделился мнением насчет трудностей с продажей телеправ на трансляцию матчей чемпионата России. Руководитель не понимает, как можно не показывать по телевидению лучшие поединки.

«В Германии, в Англии зарабатывают на телеправах. Сколько у нас подписчиков на «НТВ Плюс»? Тысяч 50, не больше. Значит путь какой? Опять спускаться с гор, речку переплывать, садиться за стол и начинать с владельцами каналов договариваться: «Коллеги, вот наш продукт, вот эти деньги нам дадите, а вот эти – в процентном отношении будем вместе делить». Всю технологию пересмотреть надо.

Когда лучшие матчи не показывают на экране телевидения, это непонятно. Здесь очень важно, чтобы мы об этом говорили. От главных матчей лестница должна спускаться вниз. «Балтику» двести тысяч человек смотрело в интернете. Это значит, что все технологии у нас есть. Профессиональные лиги должны сохранять эти объемы», – сказал Мутко.