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    Гилерме: «Надежда сыграть на ЧМ-2018 почти исчезла»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме, который был включен в дополнительный список игроков сборной России перед ЧМ-2018, скептически относится к возможному вызову в основную обойму игроков национальной команды.

    – Как восприняли попадание лишь в резервный состав сборной?

    – Это было ожидаемо, ведь после Кубка конфедераций меня ни разу не вызывали.

    – Надежда сыграть на чемпионате мира осталась?

    – Почти исчезла. Попаду в состав, если только кто-то из вратарей получит травму. Я всем желаю здоровья и буду болеть за нашу команду у телевизора. Первые две игры посмотрю в Москве, а потом с «Локомотивом» поедем на сборы и продолжим просмотр там.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.05.2018 06:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 15:58

      Сейчас Гилерме посильней Габулова.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > zigbert 25 мая 2018, 20:12

      и причём очень и очень сильнее!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +64

      Gory I 25 мая 2018, 12:46

      Гиля, много не потеряешь и вообще держись подальше от лысо-усатых...
      Удачи, Маринато!

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 мая 2018, 07:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У нас и своих вратарей достаточно, не нужен нам аргентинский пришелец.

      -11
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > КЭТиК 25 мая 2018, 08:38

      Учи мат часть!!!

      6
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > КЭТиК 25 мая 2018, 08:51

      Свой уже сыграл на чм с Кореей...получилось не очень.

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > КЭТиК 25 мая 2018, 08:54

      ты если не владеешь информацией - то лучше как в песне Шнура.

      жу жу жу жу жу, жу жу жу жу жу езжу на пежо и не пижжу

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 > КЭТиК 25 мая 2018, 08:55

      Он бразилец))

      1
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      Рейтинг: +145

      бесёнок > КЭТиК 25 мая 2018, 09:40

      б...ь зато дыру Габулова взяли

      2
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      Рейтинг: +58

      NEFTyanick > КЭТиК 25 мая 2018, 12:21

      кто тут у нас аутист? правильно кэтик!!!а почему догадайся само

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