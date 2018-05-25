Гилерме: «Надежда сыграть на ЧМ-2018 почти исчезла»

Вратарь «Локомотива» Гилерме, который был включен в дополнительный список игроков сборной России перед ЧМ-2018, скептически относится к возможному вызову в основную обойму игроков национальной команды.

– Как восприняли попадание лишь в резервный состав сборной?

– Это было ожидаемо, ведь после Кубка конфедераций меня ни разу не вызывали.

– Надежда сыграть на чемпионате мира осталась?

– Почти исчезла. Попаду в состав, если только кто-то из вратарей получит травму. Я всем желаю здоровья и буду болеть за нашу команду у телевизора. Первые две игры посмотрю в Москве, а потом с «Локомотивом» поедем на сборы и продолжим просмотр там.