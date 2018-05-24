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    Анчелотти обозначил Бензема как приоритетную трансферную цель «Наполи»

    Новый главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти хочет приобрести в команду нападающего «Реала» Карима Бензема. Француз – приоритетная цель специалиста в летнее трансферное окно.

    30-летний футболист работал под руководством итальянца в мадридском клубе с 2013 по 2015 год.

    В минувшем сезоне форвард принял участие в 46 встречах, записав на свой счет 11 мячей и 12 голевых передач. Его контракт с «Реалом» истекает в 2021 году. По данным Transfermarkt его стоимость составляет 50 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    24.05.2018 14:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 21:08

      Вытащить из Реала будет трудно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 24 мая 2018, 18:04

      Да да он лучше,он хороший,добрый но последние время у него нога подводят,он споткнулся,может вам повезет и нога выпрямится

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 мая 2018, 17:01

      зря... тут бы забивалу. типа Батшуайи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 мая 2018, 15:21

      Было бы здорово) по стопам игуаина)

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