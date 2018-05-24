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  • Анчелотти обозначил Бензема как приоритетную трансферную цель «Наполи»

Анчелотти обозначил Бензема как приоритетную трансферную цель «Наполи»

24 мая 2018, 14:25
4

Новый главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти хочет приобрести в команду нападающего «Реала» Карима Бензема. Француз – приоритетная цель специалиста в летнее трансферное окно.

30-летний футболист работал под руководством итальянца в мадридском клубе с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 46 встречах, записав на свой счет 11 мячей и 12 голевых передач. Его контракт с «Реалом» истекает в 2021 году. По данным Transfermarkt его стоимость составляет 50 миллионов евро.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Наполи Бензема Карим Анчелотти Карло
Комментарии (4)
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DeStar
1527164502
Было бы здорово) по стопам игуаина)
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panmon
1527170461
зря... тут бы забивалу. типа Батшуайи
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САНЁК17
1527174254
Да да он лучше,он хороший,добрый но последние время у него нога подводят,он споткнулся,может вам повезет и нога выпрямится
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zigbert
1527185324
Вытащить из Реала будет трудно.
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