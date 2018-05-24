Анчелотти обозначил Бензема как приоритетную трансферную цель «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти хочет приобрести в команду нападающего «Реала» Карима Бензема. Француз – приоритетная цель специалиста в летнее трансферное окно.

30-летний футболист работал под руководством итальянца в мадридском клубе с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 46 встречах, записав на свой счет 11 мячей и 12 голевых передач. Его контракт с «Реалом» истекает в 2021 году. По данным Transfermarkt его стоимость составляет 50 миллионов евро.