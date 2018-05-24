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    Черданцев: «Сарри проиграл почти все до одного ключевые матчи, что в «Фиорентине», что в «Наполи»

    Футбольный комментатор Георгий Черданцев не считает бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри квалифицированным специалистом.

    «Наконец-то «Наполи» нанял нормального тренера. Ажиотаж вокруг Сарри не понимаю: человек проиграл почти все до одного ключевые матчи, что в «Фиорентине», что в «Наполи», – написал Черданцев в твиттере.

    Ранее комментатор сообщил, что итальянец останется в неаполитанской команде, которая пошла на улучшение условий его контракта. Кроме того, Сарри никогда не тренировал «Фиорентину».

    Источник: Twitter

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    24.05.2018 09:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 13:04

      Поговорить Черданцев любит ,хотя не все его суждения совпадают с истиной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 11:11

      если его работу высоко оценивают многие эксперты, игроки и тренеры значит он все же хорошо отработал.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 24 мая 2018, 11:10

      С командами из первой 6-ки в этом сезоне:
      Наполи - Ювентус 0:1 1:0
      Наполи - Интер 0:0 0:0
      Наполи - Рома 1:0 2:4
      Наполи - Лацио 4:1 4:1
      Наполи - Милан 2:1 0:0

      18 очков из 30 при 2 поражениях из 10. И чё?
      Черданцев - нормальный комментатор, но как начинает из себя эксперта строить, так хоть плачь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 мая 2018, 10:44

      я помню как выгоняли тренеришку из Спартака и чердакцев был одним из тех кто чмырил Эмери.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 мая 2018, 10:38

      Квалификацию специалиста могут и должны обсуждать не менее квалифицированные цензоры и эксперты... Черданцев из другой сферы, ему бы поговорить...

      6
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 мая 2018, 10:27

      А кому было бы от того, что он выиграл бы все ключевые матчи, но проиграл все матчи с командами второй половины таблицы?) Со слабыми соперниками тоже нужно уметь играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2018, 10:26

      балабол на пару с ШНобелем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 мая 2018, 10:00

      ипотека пагубно повлияла на мозг жорика, хотя большинство заставляет лучше работать и меньше пить ...но тут тяжелый случай, будет толькО хуже.))))

      2
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