Черданцев: «Сарри проиграл почти все до одного ключевые матчи, что в «Фиорентине», что в «Наполи»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев не считает бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри квалифицированным специалистом.

«Наконец-то «Наполи» нанял нормального тренера. Ажиотаж вокруг Сарри не понимаю: человек проиграл почти все до одного ключевые матчи, что в «Фиорентине», что в «Наполи», – написал Черданцев в твиттере.

Ранее комментатор сообщил, что итальянец останется в неаполитанской команде, которая пошла на улучшение условий его контракта. Кроме того, Сарри никогда не тренировал «Фиорентину».