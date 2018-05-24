В сборной Бразилии довольны темпами восстановления Неймара

В сборной Бразилии довольны темпами, которыми восстанавливается после травмы колена нападающий «ПСЖ» Неймар.

«Восстановление Неймара идет хорошими темпами. Я бы не стал оценивать этот процесс в процентах.

Не знаю, какого состояния потенциально он может достичь, но могу сказать, что его восстановление проходит быстрее того графика, что мы предполагали», – рассказал тренер по физподготовке сборной Бразилии Фабио Масхереджан.

Неймар получил травму колена в феврале этого года в матче за «ПСЖ».