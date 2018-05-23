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    Дзагоев – о положительном результате на ЧМ-2018: «Если выйдем из группы, то там уже…»

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев считает, что на предстоящем чемпионате мира-2018 национальная команда для начала должна выйти из группы.

    – Каков потолок для сборной России на чемпионате мира? Есть предел, после которого мы можем сказать, что выступили круто?

    – Мы говорим о том, что выход из группы и хотя бы одна стадия плей-офф – это уже хорошо. Но может случиться все что угодно. Если выйдем из группы, то там уже… Аппетит приходит во время еды. Понятно, что мы расстроимся, если пройдем еще одну стадию плей-офф и проиграем на следующей. Любой спортсмен не любит проигрывать.

    – Лидер сборной Египта Мохамед Салах – страшная угроза?

    – Не то чтобы он страшен. Просто все мы, да и весь мир знает, насколько он опасен. Страшен – это восприятие в 18 лет, сейчас уже никто не страшен. Многие не справляются с Салахом. Надеюсь, мы будем из числа тех, кто справится.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2018 11:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 мая 2018, 09:32

      Реально можно выйти из группы со второго места,если хватит сил и удачи оборонной линии и вратаря,но Испания и Португалия просто выше классом и мастерством!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 мая 2018, 08:44

      С такой обороной нам ничего не светит,если будем скованно осторожничать.Чтобы на шару выйти из группы,надо переть большими силами на ворота соперника.Трибуны поддержат,будет радостно на душе игроков от многотысячного хора: Россия,Россия,Россия!!Играйте с улыбкой,ребята,но яростно ! Саудиты дрогнут перед напором. Египет,Салах....Не надо его обожествлять.Очень может быть,что он не выйдет после Уругвая,получив повреждение,благо уругвайцы знают толк в футболе и понимают,что Египет им не соперник без Салаха.)).

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:59

      Конечно главная цель - выход из группы.

      3
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 23 мая 2018, 16:19

      Особо надеяться не на что. Не выйдем из группы, и по домам.

      1
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 23 мая 2018, 12:36

      "… Аппетит приходит во время еды. "А потом не сварение желудка, и прочие неожиданности! Так что кушайте, но в меру.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 мая 2018, 12:17

      то там уже......? очень хотелось бы чтобы там не лужа была с фекалиями . ИГРАЙТЕ В СВОЮ В АГРЕССИВНУЮ ИГРУ что бы не мы а они нас боялись

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 мая 2018, 12:04

      С такими мыслями лучше вообще не играть.ЦЕЛЬ должна быть одна победа в каждой игре!А для наших пешеходов каждая игра мини финал.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 мая 2018, 11:27

      "… Аппетит приходит во время еды. "
      А не кормить их до конца ЧМ.
      И аппетит будет зверский всё время.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 11:20

      ну вы уж постарайтесь, чтобы не как всегда...

      7
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 мая 2018, 11:20

      Меньше болтологии.

      2
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