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  • Дзагоев – о положительном результате на ЧМ-2018: «Если выйдем из группы, то там уже…»

Дзагоев – о положительном результате на ЧМ-2018: «Если выйдем из группы, то там уже…»

23 мая 2018, 11:05
12

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев считает, что на предстоящем чемпионате мира-2018 национальная команда для начала должна выйти из группы.

– Каков потолок для сборной России на чемпионате мира? Есть предел, после которого мы можем сказать, что выступили круто?

– Мы говорим о том, что выход из группы и хотя бы одна стадия плей-офф – это уже хорошо. Но может случиться все что угодно. Если выйдем из группы, то там уже… Аппетит приходит во время еды. Понятно, что мы расстроимся, если пройдем еще одну стадию плей-офф и проиграем на следующей. Любой спортсмен не любит проигрывать.

– Лидер сборной Египта Мохамед Салах – страшная угроза?

– Не то чтобы он страшен. Просто все мы, да и весь мир знает, насколько он опасен. Страшен – это восприятие в 18 лет, сейчас уже никто не страшен. Многие не справляются с Салахом. Надеюсь, мы будем из числа тех, кто справится.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Египет Дзагоев Алан Салах Мохамед
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ilya Lapsin
1527063067
Удачи вам ребятки!!!
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Bobafett
1527063544
Хорошо всё сказал!
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anatolich72
1527063609
Меньше болтологии.
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OfaZavr
1527063615
ну вы уж постарайтесь, чтобы не как всегда...
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maygli
1527064021
"… Аппетит приходит во время еды. " А не кормить их до конца ЧМ. И аппетит будет зверский всё время.
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anatolich72
1527066279
С такими мыслями лучше вообще не играть.ЦЕЛЬ должна быть одна победа в каждой игре!А для наших пешеходов каждая игра мини финал.
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Полная Канистра
1527067023
то там уже......? очень хотелось бы чтобы там не лужа была с фекалиями . ИГРАЙТЕ В СВОЮ В АГРЕССИВНУЮ ИГРУ что бы не мы а они нас боялись
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Урия Гип
1527081584
Особо надеяться не на что. Не выйдем из группы, и по домам.
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zigbert
1527098365
Конечно главная цель - выход из группы.
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yorgenbarenz
1527140657
С такой обороной нам ничего не светит,если будем скованно осторожничать.Чтобы на шару выйти из группы,надо переть большими силами на ворота соперника.Трибуны поддержат,будет радостно на душе игроков от многотысячного хора: Россия,Россия,Россия!!Играйте с улыбкой,ребята,но яростно ! Саудиты дрогнут перед напором. Египет,Салах....Не надо его обожествлять.Очень может быть,что он не выйдет после Уругвая,получив повреждение,благо уругвайцы знают толк в футболе и понимают,что Египет им не соперник без Салаха.)).
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