Дзагоев – о положительном результате на ЧМ-2018: «Если выйдем из группы, то там уже…»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев считает, что на предстоящем чемпионате мира-2018 национальная команда для начала должна выйти из группы.

– Каков потолок для сборной России на чемпионате мира? Есть предел, после которого мы можем сказать, что выступили круто?

– Мы говорим о том, что выход из группы и хотя бы одна стадия плей-офф – это уже хорошо. Но может случиться все что угодно. Если выйдем из группы, то там уже… Аппетит приходит во время еды. Понятно, что мы расстроимся, если пройдем еще одну стадию плей-офф и проиграем на следующей. Любой спортсмен не любит проигрывать.

– Лидер сборной Египта Мохамед Салах – страшная угроза?

– Не то чтобы он страшен. Просто все мы, да и весь мир знает, насколько он опасен. Страшен – это восприятие в 18 лет, сейчас уже никто не страшен. Многие не справляются с Салахом. Надеюсь, мы будем из числа тех, кто справится.