«Тоттенхэм» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль летом может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось об интересе к французскому футболисту со стороны «Челси».

Конкуренцию синим может составить «Тоттенхэм». «Шпоры» находятся в поиске партнера по атаке Гарри Кейну.

Сам Марсьяль недоволен количеством игрового времени по ходу прошедшего сезона, поэтому он готов сменить обстановку, перейдя в другой клуб. 23-летний футболист провел в минувшем сезоне 30 матчей за «Манчестер Юнайтед», забив в них девять голов и отдав пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.