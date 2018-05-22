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    «Тоттенхэм» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за Марсьяля

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль летом может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось об интересе к французскому футболисту со стороны «Челси».

    Конкуренцию синим может составить «Тоттенхэм». «Шпоры» находятся в поиске партнера по атаке Гарри Кейну.

    Сам Марсьяль недоволен количеством игрового времени по ходу прошедшего сезона, поэтому он готов сменить обстановку, перейдя в другой клуб. 23-летний футболист провел в минувшем сезоне 30 матчей за «Манчестер Юнайтед», забив в них девять голов и отдав пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

    Источник: Evening Standard

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    22.05.2018 09:43
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