«Челси» присматривается к Марсьялю

Нападающий «Манчестер Сити» Антони Марсьяль в предстоящее межсезонье может сменить клубную прописку.

Француз заинтересовал «Челси», который летом, в связи с возможным уходом Антонио Конте, ждут серьезные изменения. За прошедший сезон Марсьяль провел в составе «МЮ» 23 матча в АПЛ, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. В Лондоне уверены, что он сможет добавить команде атакующего потенциала.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.