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    «Челси» присматривается к Марсьялю

    Нападающий «Манчестер Сити» Антони Марсьяль в предстоящее межсезонье может сменить клубную прописку.

    Француз заинтересовал «Челси», который летом, в связи с возможным уходом Антонио Конте, ждут серьезные изменения. За прошедший сезон Марсьяль провел в составе «МЮ» 23 матча в АПЛ, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. В Лондоне уверены, что он сможет добавить команде атакующего потенциала.

    Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    18.05.2018 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 18 мая 2018, 17:19

      Присмотрелись и хватит!

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