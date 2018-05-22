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    «Манчестер Сити» продолжает переговоры по трансферу Мареза из «Лестера»

    Представители «Манчестер Сити» продолжают работать над возможным переходом нападающего «Лестера» Рияда Мареза, сообщает Mercury.

    Стороны близки к соглашению, но осталось уладить некоторые важные детали. Еще прошедшей зимой «Манчестер Сити» вел переговоры о подписании контракта с алжирцем, но тогда трансфер сорвался из-за того, что стороны не смогли договориться. За футболиста было предложено 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошедшем сезоне Марез провел 41 матч во всех турнирах, забив в них 13 голов и отдав 13 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 08:07
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