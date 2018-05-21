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  • Президент «ПСЖ»: «Предложите мне хоть 1 миллиард за Мбаппе, я все равно его не продам»

Президент «ПСЖ»: «Предложите мне хоть 1 миллиард за Мбаппе, я все равно его не продам»

21 мая 2018, 18:49
7

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что не продаст нападающего Килиана Мбаппе даже за 1 миллиард евро.

19-летний футболист перешел в парижский клуб из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды с правом обязательного выкупа этим летом за 135 миллионов евро.

Как сообщают СМИ, французом интересуется «Манчестер Сити»

«Вы хотите, чтобы я назвал вам цифру? Более 1 миллиарда евро!

Да, я сказал один миллиард! И даже если бы вы предложили мне миллиард, я бы не стал его продавать», – сказал аль-Хелаифи.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, забил 21 гол и сделал 16 результативных передач.

Источник: Skysports
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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insider_retro
1526918227
О! Это уже предметный разговор с цифрами! Отправную цифру имеем, делим пополам, накидываем международный коэффициент, делаем скидочку на жадность, убираем наценку за срочность, не забываем про банковский процент и, - готово! Клуб довольно улыбается, игрок отправляется за титулами в другой чемпионат!!..))
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Chaborz.1990
1526921884
Теперь уже ничему не удивляешься
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Uruguay2018
1526921991
На трансфермаркте 1 ярд стоит вся французская сборная, за Мбаппе 1 ярд тебе никто не предложит!
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fabio_c
1526924038
так обычно заявляют когда готовят трансфер
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zigbert
1526930274
Мбаппе хорош что и говорить.
Ответить
Dizayner
1526975142
мир сошел с ума
Ответить
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