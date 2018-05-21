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    Президент «ПСЖ»: «Предложите мне хоть 1 миллиард за Мбаппе, я все равно его не продам»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что не продаст нападающего Килиана Мбаппе даже за 1 миллиард евро.

    19-летний футболист перешел в парижский клуб из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды с правом обязательного выкупа этим летом за 135 миллионов евро.

    Как сообщают СМИ, французом интересуется «Манчестер Сити»

    «Вы хотите, чтобы я назвал вам цифру? Более 1 миллиарда евро!

    Да, я сказал один миллиард! И даже если бы вы предложили мне миллиард, я бы не стал его продавать», – сказал аль-Хелаифи.

    В прошедшем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, забил 21 гол и сделал 16 результативных передач.

    Источник: Skysports

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    21.05.2018 18:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 мая 2018, 10:45

      мир сошел с ума

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 22:17

      Мбаппе хорош что и говорить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 21 мая 2018, 20:33

      так обычно заявляют когда готовят трансфер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 21 мая 2018, 19:59

      На трансфермаркте 1 ярд стоит вся французская сборная, за Мбаппе 1 ярд тебе никто не предложит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 21 мая 2018, 19:58

      Теперь уже ничему не удивляешься

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 мая 2018, 18:57

      О! Это уже предметный разговор с цифрами!
      Отправную цифру имеем, делим пополам, накидываем международный коэффициент, делаем скидочку на жадность, убираем наценку за срочность, не забываем про банковский процент и, - готово! Клуб довольно улыбается, игрок отправляется за титулами в другой чемпионат!!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > insider_retro 21 мая 2018, 19:30

      как ловко Вы все подсчитали))

      4
      Ответить
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