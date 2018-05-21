Президент «ПСЖ»: «Предложите мне хоть 1 миллиард за Мбаппе, я все равно его не продам»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что не продаст нападающего Килиана Мбаппе даже за 1 миллиард евро.

19-летний футболист перешел в парижский клуб из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды с правом обязательного выкупа этим летом за 135 миллионов евро.

Как сообщают СМИ, французом интересуется «Манчестер Сити»

«Вы хотите, чтобы я назвал вам цифру? Более 1 миллиарда евро!

Да, я сказал один миллиард! И даже если бы вы предложили мне миллиард, я бы не стал его продавать», – сказал аль-Хелаифи.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, забил 21 гол и сделал 16 результативных передач.