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  • Божович: «Отказавшись от Дзюбы, Манчини помог «Арсеналу». Спасибо ему!»

Божович: «Отказавшись от Дзюбы, Манчини помог «Арсеналу». Спасибо ему!»

21 мая 2018, 17:07
6

Бывший главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, как нападающий Артем Дзюба может помочь сборной России на чемпионате мира. Также специалист поблагодарил экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини, отказавшегося от услуг форварда во второй половине минувшего сезона, в результате чего игрок перешел на правах аренды в тульский клуб.

– Какие качества Дзюбы могут особенно пригодиться атаке сборной Черчесова?

– Артем габаритный форвард, который может подержать мяч, выиграть единоборство, сам поставить точку в атаке. Помните гол, который он забил в 20 лет «Тоттенхэму»? А «Порту»?

– Дзюба на сегодня лучших качеств не растерял?

– Я вижу, какую он пользу принес нам в «Арсенале». Мы за счет Дзюбы можем быстро выходить из обороны, а он в любой момент способен подключиться, забить головой, ногой. Также Артем может ассистировать партнерам.

– Не удивило, что Манчини отказался от Дзюбы?

– Реально удивило. Но про ситуацию в клубе, в котором не работаю, говорить трудно. Получилось, что, отказавшись от Дзюбы, Манчини помог «Арсеналу». Спасибо ему!

– Во второй части сезона в атаке питерцев не было игрока уровня Дзюбы?

– Нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Манчини Роберто Божович Миодраг
Комментарии (6)
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Федя Кабак
1526913977
Манчини долб..б, это все поняли! Просто сбежал
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Мары
1526923530
-Кто ещё не пинал Манчини ? - Я. - Ты кто ? - Манчини. - Отойди, ещё успеешь.
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Урия Гип
1526931855
Избавились от полена. Пользуйтесь.
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val-berezko
1526933729
Арсенал и Зенит -немного разные команды. Если бы все выходили играть против Арсенала как против Зенита,то трудно сказать. В Зените Дзюба все время лежал на газоне и плакался судьям. А вообще,что ворошить прошлое -заиграно и ВСЕ. Ждем ЧМ и следующий сезон.
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Чикомас
1526972322
А Манчини всем помог. И Локо И ЦСКА и Спартаку. Пока такие тренеры у Зенита, медали будут разыгрывать москвичи...
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vgarakh
1526981675
Манчини не помог только Ростову, а наоборот ослабил команду, нехороший человек.
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