Божович: «Отказавшись от Дзюбы, Манчини помог «Арсеналу». Спасибо ему!»

Бывший главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, как нападающий Артем Дзюба может помочь сборной России на чемпионате мира. Также специалист поблагодарил экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини, отказавшегося от услуг форварда во второй половине минувшего сезона, в результате чего игрок перешел на правах аренды в тульский клуб.

– Какие качества Дзюбы могут особенно пригодиться атаке сборной Черчесова?

– Артем габаритный форвард, который может подержать мяч, выиграть единоборство, сам поставить точку в атаке. Помните гол, который он забил в 20 лет «Тоттенхэму»? А «Порту»?

– Дзюба на сегодня лучших качеств не растерял?

– Я вижу, какую он пользу принес нам в «Арсенале». Мы за счет Дзюбы можем быстро выходить из обороны, а он в любой момент способен подключиться, забить головой, ногой. Также Артем может ассистировать партнерам.

– Не удивило, что Манчини отказался от Дзюбы?

– Реально удивило. Но про ситуацию в клубе, в котором не работаю, говорить трудно. Получилось, что, отказавшись от Дзюбы, Манчини помог «Арсеналу». Спасибо ему!

– Во второй части сезона в атаке питерцев не было игрока уровня Дзюбы?

– Нет.