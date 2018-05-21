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    Божович: «Отказавшись от Дзюбы, Манчини помог «Арсеналу». Спасибо ему!»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, как нападающий Артем Дзюба может помочь сборной России на чемпионате мира. Также специалист поблагодарил экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини, отказавшегося от услуг форварда во второй половине минувшего сезона, в результате чего игрок перешел на правах аренды в тульский клуб.

    – Какие качества Дзюбы могут особенно пригодиться атаке сборной Черчесова?

    – Артем габаритный форвард, который может подержать мяч, выиграть единоборство, сам поставить точку в атаке. Помните гол, который он забил в 20 лет «Тоттенхэму»? А «Порту»?

    – Дзюба на сегодня лучших качеств не растерял?

    – Я вижу, какую он пользу принес нам в «Арсенале». Мы за счет Дзюбы можем быстро выходить из обороны, а он в любой момент способен подключиться, забить головой, ногой. Также Артем может ассистировать партнерам.

    – Не удивило, что Манчини отказался от Дзюбы?

    – Реально удивило. Но про ситуацию в клубе, в котором не работаю, говорить трудно. Получилось, что, отказавшись от Дзюбы, Манчини помог «Арсеналу». Спасибо ему!

    – Во второй части сезона в атаке питерцев не было игрока уровня Дзюбы?

    – Нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 17:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 мая 2018, 12:34

      Манчини не помог только Ростову, а наоборот ослабил команду, нехороший человек.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 мая 2018, 09:58

      А Манчини всем помог. И Локо И ЦСКА и Спартаку. Пока такие тренеры у Зенита, медали будут разыгрывать москвичи...

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 мая 2018, 23:15

      Арсенал и Зенит -немного разные команды. Если бы все выходили играть против Арсенала как против Зенита,то трудно сказать. В Зените Дзюба все время лежал на газоне и плакался судьям. А вообще,что ворошить прошлое -заиграно и ВСЕ. Ждем ЧМ и следующий сезон.

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 21 мая 2018, 22:44

      Избавились от полена. Пользуйтесь.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 20:25

      -Кто ещё не пинал Манчини ?
      - Я.
      - Ты кто ?
      - Манчини.
      - Отойди, ещё успеешь.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 мая 2018, 17:46

      Манчини долб..б, это все поняли! Просто сбежал

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