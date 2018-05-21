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    Смолов: «В ярости Галицкого видел лишь дважды»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как часто бывает в ярости владелец клуба Сергей Галицкий.

    «В ярости Галицкого видел лишь дважды. Как-то еще на старом стадионе еле-еле ушли от поражения с «Кубанью». Играли ужасно, но в компенсированное время сравняли счет.

    Позже принимали дома «Оренбург», я тот матч пропускал из-за травмы. К 11-й минуте вели 2:0, а в итоге – 3:3. Галицкий был страшно зол. Разговаривал на повышенных тонах», – рассказал Смолов.

    В прошедшем сезоне «Краснодар» занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 09:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 мая 2018, 17:19

      Галицкий очень ценит и любит свою команду как и футбол в целом конечно будет зол если выходите играть спустя рукава получая такие гонорары

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 14:07

      Это еще раз говорит о его порядочности.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 мая 2018, 11:27

      Человек переживает, вся голова седая!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 11:17

      даже такого доброго и интеллигентного человека иногда можно вывести из себя, потому что он всегда переживает всей душой и сердцем.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 мая 2018, 10:07

      Радуйтесь, что бутсами по мордам не бросается, как сэр Алекс.

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      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2018, 09:30

      странно в таких матчах и злиться интересно, а каким он бывает когда вы постоянно сливаете Спартаку или ЦСКА

      1
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