Смолов: «В ярости Галицкого видел лишь дважды»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как часто бывает в ярости владелец клуба Сергей Галицкий.

«В ярости Галицкого видел лишь дважды. Как-то еще на старом стадионе еле-еле ушли от поражения с «Кубанью». Играли ужасно, но в компенсированное время сравняли счет.

Позже принимали дома «Оренбург», я тот матч пропускал из-за травмы. К 11-й минуте вели 2:0, а в итоге – 3:3. Галицкий был страшно зол. Разговаривал на повышенных тонах», – рассказал Смолов.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.