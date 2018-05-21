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Смолов: «В ярости Галицкого видел лишь дважды»

21 мая 2018, 09:17
6

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как часто бывает в ярости владелец клуба Сергей Галицкий.

«В ярости Галицкого видел лишь дважды. Как-то еще на старом стадионе еле-еле ушли от поражения с «Кубанью». Играли ужасно, но в компенсированное время сравняли счет.

Позже принимали дома «Оренбург», я тот матч пропускал из-за травмы. К 11-й минуте вели 2:0, а в итоге – 3:3. Галицкий был страшно зол. Разговаривал на повышенных тонах», – рассказал Смолов.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Галицкий Сергей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1526884231
странно в таких матчах и злиться интересно, а каким он бывает когда вы постоянно сливаете Спартаку или ЦСКА
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DOCTOR PENALTY
1526886422
Радуйтесь, что бутсами по мордам не бросается, как сэр Алекс.
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OfaZavr
1526890639
даже такого доброго и интеллигентного человека иногда можно вывести из себя, потому что он всегда переживает всей душой и сердцем.
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афоня72
1526891260
Человек переживает, вся голова седая!
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zigbert
1526900861
Это еще раз говорит о его порядочности.
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Полная Канистра
1526912394
Галицкий очень ценит и любит свою команду как и футбол в целом конечно будет зол если выходите играть спустя рукава получая такие гонорары
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