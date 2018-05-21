Смолов: «В ярости Галицкого видел лишь дважды»

Галицкий очень ценит и любит свою команду как и футбол в целом конечно будет зол если выходите играть спустя рукава получая такие гонорары
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как часто бывает в ярости владелец клуба Сергей Галицкий.
«В ярости Галицкого видел лишь дважды. Как-то еще на старом стадионе еле-еле ушли от поражения с «Кубанью». Играли ужасно, но в компенсированное время сравняли счет.
Позже принимали дома «Оренбург», я тот матч пропускал из-за травмы. К 11-й минуте вели 2:0, а в итоге – 3:3. Галицкий был страшно зол. Разговаривал на повышенных тонах», – рассказал Смолов.
В прошедшем сезоне «Краснодар» занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.