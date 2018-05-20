Лунев: «Легко свалить вину за неудачный сезон на Манчини, который уже покинул клуб»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о прошедшем чемпионате России и заявил, что неправильно сваливать вину за неудачный сезон только на главного тренера Роберто Манчини.

Петербуржцы финишировали лишь пятыми в турнирной таблице РФПЛ.

– Главная загадка сезона – почему после бодрого старта «Зенит» забуксовал?

– Мы и с ребятами обсуждали это, перебирали версии – однозначного ответа нет ни у кого. Вроде делали все так же, как раньше, но… Что-то сломалось. Хотя нельзя сказать, что расслабились или снизили к себе требования.

– Как-то на пресс-конференции Манчини заявил, что даже мальчишки, подающие мячи, реализовали бы моменты, которые не использовали игроки «Зенита». Он и в раздевалке такие речи толкал?

– Нет, конечно. Бывали после поражений собрания, долгие разговоры. Но на индивидуальных ошибках внимания не заострял. Не исключено, делал это в личных беседах.

– Что еще сохраните в памяти о Манчини?

– Ко мне он хорошо относился, доверял. Если травм не было – я выходил в «старте». Понятно, сейчас проще всего свалить вину за неудачный сезон на человека, который уже покинул «Зенит». Но я бы не стал винить только Манчини. Все мы где-то недоработали – и тренеры, и футболисты. Отсюда результат.