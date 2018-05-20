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    Лунев: «Легко свалить вину за неудачный сезон на Манчини, который уже покинул клуб»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о прошедшем чемпионате России и заявил, что неправильно сваливать вину за неудачный сезон только на главного тренера Роберто Манчини.

    Петербуржцы финишировали лишь пятыми в турнирной таблице РФПЛ.

    – Главная загадка сезона – почему после бодрого старта «Зенит» забуксовал?

    – Мы и с ребятами обсуждали это, перебирали версии – однозначного ответа нет ни у кого. Вроде делали все так же, как раньше, но… Что-то сломалось. Хотя нельзя сказать, что расслабились или снизили к себе требования.

    – Как-то на пресс-конференции Манчини заявил, что даже мальчишки, подающие мячи, реализовали бы моменты, которые не использовали игроки «Зенита». Он и в раздевалке такие речи толкал?

    – Нет, конечно. Бывали после поражений собрания, долгие разговоры. Но на индивидуальных ошибках внимания не заострял. Не исключено, делал это в личных беседах.

    – Что еще сохраните в памяти о Манчини?

    – Ко мне он хорошо относился, доверял. Если травм не было – я выходил в «старте». Понятно, сейчас проще всего свалить вину за неудачный сезон на человека, который уже покинул «Зенит». Но я бы не стал винить только Манчини. Все мы где-то недоработали – и тренеры, и футболисты. Отсюда результат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 15:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 22:32

      Для Зенита сейчас главное подписать тренера и исходя из этого строить новую игру. Наверняка будут изменения в составе.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 18:26

      но фигура тренера очень даже большую роль играет поэтому вину с Манчини снимать не стоит, может и не правильно сейчас после ухода всю вину на него валить, но если в целом то сезон провалил (причем не первый уже) весь КЛУБ.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 мая 2018, 17:02

      Я думаю со мной согласятся многие, кто хотя бы 5-6 лет активно интересовался футболом, после двух чемпионских сезонов со Спаллетти, "Зенит" попросту поплыл, давайте вспомним кто был после него, Боаш, который Андре,Луческу и Манчини, и что мы слышали в утешение неудач, плохие поля, судейство (Луческу), Манчини вообще мне кажется не понял куда он попал, а про Андре вообще промолчу, что был, что не был

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 мая 2018, 15:47

      Тренер - на тренировках, на занятиях, на бровке в техзоне, но на поле гоняют одиннадцать олухов в статусе профессионалов и за не малые деньги...
      Так что косяки сезона - пополам!..))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2018, 15:22

      балабол

      1
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