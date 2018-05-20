Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лунев: «Легко свалить вину за неудачный сезон на Манчини, который уже покинул клуб»

Лунев: «Легко свалить вину за неудачный сезон на Манчини, который уже покинул клуб»

20 мая 2018, 15:10
5

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о прошедшем чемпионате России и заявил, что неправильно сваливать вину за неудачный сезон только на главного тренера Роберто Манчини.

Петербуржцы финишировали лишь пятыми в турнирной таблице РФПЛ.

– Главная загадка сезона – почему после бодрого старта «Зенит» забуксовал?

– Мы и с ребятами обсуждали это, перебирали версии – однозначного ответа нет ни у кого. Вроде делали все так же, как раньше, но… Что-то сломалось. Хотя нельзя сказать, что расслабились или снизили к себе требования.

– Как-то на пресс-конференции Манчини заявил, что даже мальчишки, подающие мячи, реализовали бы моменты, которые не использовали игроки «Зенита». Он и в раздевалке такие речи толкал?

– Нет, конечно. Бывали после поражений собрания, долгие разговоры. Но на индивидуальных ошибках внимания не заострял. Не исключено, делал это в личных беседах.

– Что еще сохраните в памяти о Манчини?

– Ко мне он хорошо относился, доверял. Если травм не было – я выходил в «старте». Понятно, сейчас проще всего свалить вину за неудачный сезон на человека, который уже покинул «Зенит». Но я бы не стал винить только Манчини. Все мы где-то недоработали – и тренеры, и футболисты. Отсюда результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Манчини Роберто
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1526818976
балабол
Ответить
insider_retro
1526820465
Тренер - на тренировках, на занятиях, на бровке в техзоне, но на поле гоняют одиннадцать олухов в статусе профессионалов и за не малые деньги... Так что косяки сезона - пополам!..))
Ответить
арейская
1526824935
Я думаю со мной согласятся многие, кто хотя бы 5-6 лет активно интересовался футболом, после двух чемпионских сезонов со Спаллетти, "Зенит" попросту поплыл, давайте вспомним кто был после него, Боаш, который Андре,Луческу и Манчини, и что мы слышали в утешение неудач, плохие поля, судейство (Луческу), Манчини вообще мне кажется не понял куда он попал, а про Андре вообще промолчу, что был, что не был
Ответить
OfaZavr
1526830012
но фигура тренера очень даже большую роль играет поэтому вину с Манчини снимать не стоит, может и не правильно сейчас после ухода всю вину на него валить, но если в целом то сезон провалил (причем не первый уже) весь КЛУБ.
Ответить
zigbert
1526844722
Для Зенита сейчас главное подписать тренера и исходя из этого строить новую игру. Наверняка будут изменения в составе.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
11
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
3
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Все новости
Все новости
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
23:19
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
22:29
2
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+