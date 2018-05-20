Миятович: «Зачем «Реалу» Салах? У мадридцев есть Асенсио и Иско»

Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович предостерег мадридский клуб от приобретения нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Ранее СМИ сообщили, что сливочные готовы заплатить за переход египтянина 200 миллионов евро.

«Салах обладает всеми качествами, необходимыми сегодня в футболе, но он также игрок, имевший странное развитие.

Я не знаю, должен ли «Реал» сходить с ума по поводу его подписания, имея в составе таких молодых игроков, как Марко Асенсио и Иско с аналогичными качествами. Кроме того, мы не знаем, что будет с Гаретом Бэйлом.

Я не знаю, как выглядит ситуация с египтянином, но нет ни одного игрока, от которого стоит сходить с ума. Вы не знаете, как он будет адаптироваться в новой команде. «Реал» – другой, клуб, в котором трудно добиться успеха», – сказал Миятович.

В прошедшем сезоне Салах провел 51 поединок, забил 44 мяча и сделал 16 голевых передач.