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    Миятович: «Зачем «Реалу» Салах? У мадридцев есть Асенсио и Иско»

    Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович предостерег мадридский клуб от приобретения нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    Ранее СМИ сообщили, что сливочные готовы заплатить за переход египтянина 200 миллионов евро.

    «Салах обладает всеми качествами, необходимыми сегодня в футболе, но он также игрок, имевший странное развитие.

    Я не знаю, должен ли «Реал» сходить с ума по поводу его подписания, имея в составе таких молодых игроков, как Марко Асенсио и Иско с аналогичными качествами. Кроме того, мы не знаем, что будет с Гаретом Бэйлом.

    Я не знаю, как выглядит ситуация с египтянином, но нет ни одного игрока, от которого стоит сходить с ума. Вы не знаете, как он будет адаптироваться в новой команде. «Реал» – другой, клуб, в котором трудно добиться успеха», – сказал Миятович.

    В прошедшем сезоне Салах провел 51 поединок, забил 44 мяча и сделал 16 голевых передач.

    Источник: Tribalfootball

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    20.05.2018 13:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 21:54

      М ожет Ливерпулю удастся удержать Салаха еще на сезон ,дальше сдержать будет трудно.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 20 мая 2018, 20:14

      Ну про любого игрока можно смело сказать, а заиграет ли он в другом клубе. И салаха тоже касается. да и месси в том числе. Я уверен на 100%, что если не этим летом, то следующим уйдет, куда ? хз. Вариант того, что он с такой игрой будет в ливерпуле долго... почти не рассматриваю.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2018, 20:06

      здесь дело не в игроке, а в принципе Барса подписывает Гризмана, а Реал в ответку Салаха

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 18:04

      Салах лишним в любом случае не будет, ну или может они хотят продать кого-нибудь из своих.

      2
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 20 мая 2018, 16:46

      Реалу с Асенсио и Иско Салах может и не нужен, но это будет шаг, который ослабит потенциального конкурента в ЛЧ

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