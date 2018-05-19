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  • Кузяев: «Болельщики будут довольны, если наша сборная выйдет в полуфинал чемпионата мира»

Кузяев: «Болельщики будут довольны, если наша сборная выйдет в полуфинал чемпионата мира»

19 мая 2018, 15:54
21

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что пока не ощущает давления, связанного с выступлением на домашнем чемпионате мира. Он подчеркнул, что задача минимум для национальной команды – выход из группы.

– В сборной есть люди, которые уже участвовали в чемпионате мира. Спрашиваете у них, каково это?

– Пока не спрашивал, но думаю спрошу. Интересно узнать у них, какая на таких турнирах атмосфера, чувствовали ли они давление.

– А вы давление сейчас не ощущаете?

– Пока нет. Ближе к чемпионату наверняка что-то такое появится. И нужно будет переваривать критику, различать объективную и необъективную. Конечно, хочется выступить удачно, проявить себя, показать всему миру, что сборная России может играть здорово. Постараемся порадовать нашу страну. Тем более что домашний чемпионат мира – это вообще уникальная история.

– Пару лет назад могли вообще представить, что будете готовиться к чемпионату мира в составе сборной?

– Я ставил перед собой такую цель.

– Какие цели стоит ставить перед собой сборной?

– Согласен с тем, что нам нужно как минимум выходить из группы. А дальше... Если выйдем в полуфинал – болельщики будут довольны.

Мировое первенство стартует 14 июня. На групповой стадии россияне встретятся с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Кузяев Далер
Комментарии (21)
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giluxa1963
1526734751
не поверишь даже из группы выйдите будем довольны
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yorgenbarenz
1526738431
Полуфинал для хозяев ЧМ не являлся чем -то недостижимым.Хозяев всегда за уши судьи тянули.И нам что-то подобное светило.Но Россия прибрала Крым,замутила в Донбассе и Сирии.Всё,Запад озверел-тарелку из-под носа увели! Подозреваю,нам судьи не друзья на предстоящем ЧМ.)
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artem 81
1526740795
Выход из группы - это будет фантастика!!!
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Полная Канистра
1526740951
спасибо! я уже вчера и сейчас и завтра доволен буду улыбка до ушей не сходит
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Урия Гип
1526742316
Реально, ничья с саудитами, и всё.
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Мары
1526742659
Не надо больше кальяну.Далер уже переборщил. А вообще удачи парни.Она лишней сейчас не будет.
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"supermax"
1526744845
из группы хоть выйди...вот тогда уже счастье будет
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prezent2017
1526763419
На Кузю вся надёжа!
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Усы Газаева
1526827176
помнится раньше успехом мы считали выход из группы. В целом ничего не изменилось , ибо прогресса с 2008 года так и не случилось. Как же смешно сейчас читать подобные высказывания от представителей футбола , которые даже на кубке конфедераций облажались. Учитывая текущее состояние сборной, можно максимум рассчитывать на выход из группы, ибо нет того духа и представителей что присутствовали в 2008 г
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Blossiya
1526900177
А чего не сразу финал?
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