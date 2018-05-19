Кузяев: «Болельщики будут довольны, если наша сборная выйдет в полуфинал чемпионата мира»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что пока не ощущает давления, связанного с выступлением на домашнем чемпионате мира. Он подчеркнул, что задача минимум для национальной команды – выход из группы.

– В сборной есть люди, которые уже участвовали в чемпионате мира. Спрашиваете у них, каково это?

– Пока не спрашивал, но думаю спрошу. Интересно узнать у них, какая на таких турнирах атмосфера, чувствовали ли они давление.

– А вы давление сейчас не ощущаете?

– Пока нет. Ближе к чемпионату наверняка что-то такое появится. И нужно будет переваривать критику, различать объективную и необъективную. Конечно, хочется выступить удачно, проявить себя, показать всему миру, что сборная России может играть здорово. Постараемся порадовать нашу страну. Тем более что домашний чемпионат мира – это вообще уникальная история.

– Пару лет назад могли вообще представить, что будете готовиться к чемпионату мира в составе сборной?

– Я ставил перед собой такую цель.

– Какие цели стоит ставить перед собой сборной?

– Согласен с тем, что нам нужно как минимум выходить из группы. А дальше... Если выйдем в полуфинал – болельщики будут довольны.

Мировое первенство стартует 14 июня. На групповой стадии россияне встретятся с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.