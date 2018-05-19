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    Кузяев: «Болельщики будут довольны, если наша сборная выйдет в полуфинал чемпионата мира»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что пока не ощущает давления, связанного с выступлением на домашнем чемпионате мира. Он подчеркнул, что задача минимум для национальной команды – выход из группы.

    – В сборной есть люди, которые уже участвовали в чемпионате мира. Спрашиваете у них, каково это?

    – Пока не спрашивал, но думаю спрошу. Интересно узнать у них, какая на таких турнирах атмосфера, чувствовали ли они давление.

    – А вы давление сейчас не ощущаете?

    – Пока нет. Ближе к чемпионату наверняка что-то такое появится. И нужно будет переваривать критику, различать объективную и необъективную. Конечно, хочется выступить удачно, проявить себя, показать всему миру, что сборная России может играть здорово. Постараемся порадовать нашу страну. Тем более что домашний чемпионат мира – это вообще уникальная история.

    – Пару лет назад могли вообще представить, что будете готовиться к чемпионату мира в составе сборной?

    – Я ставил перед собой такую цель.

    – Какие цели стоит ставить перед собой сборной?

    – Согласен с тем, что нам нужно как минимум выходить из группы. А дальше... Если выйдем в полуфинал – болельщики будут довольны.

    Мировое первенство стартует 14 июня. На групповой стадии россияне встретятся с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2018 15:54
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 мая 2018, 13:56

      А чего не сразу финал?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 мая 2018, 20:55

      Попросили сказать , всего лишь. Мнение не его.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4681

      Викос > Александр52 21 мая 2018, 19:45

      он же не попугай, а человек. Должен свое мнение высказывать, а оно странное, согласись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 20 мая 2018, 17:39

      помнится раньше успехом мы считали выход из группы. В целом ничего не изменилось , ибо прогресса с 2008 года так и не случилось. Как же смешно сейчас читать подобные высказывания от представителей футбола , которые даже на кубке конфедераций облажались. Учитывая текущее состояние сборной, можно максимум рассчитывать на выход из группы, ибо нет того духа и представителей что присутствовали в 2008 г

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 мая 2018, 16:39

      Пересидел в кальянной?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 20 мая 2018, 01:49

      Шутник, однако !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 мая 2018, 23:56

      На Кузю вся надёжа!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 19:37

      Чем то немного обнадежил.

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 19 мая 2018, 19:15

      Далер почему-то забывает о факторе Кутепова...С этим псевдофутболистом-суши вёсла:(((

      1
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 19 мая 2018, 18:47

      из группы хоть выйди...вот тогда уже счастье будет

      6
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      Рейтинг: +74

      seva81 19 мая 2018, 18:23

      Сыграйте достойно.Выкладывайтесь по максимуму.Вот этому все будут довольны.

      0
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