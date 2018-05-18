Широков: «Манчини привык работать со звездами. Зачем покупать ему тех, кого еще нужно развивать?»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об игре санкт-петербуржцев в сезоне-2017/18.

«В этом году в «Зените» вообще не было лидеров на поле. Это безусловно проблема команды. Складывалось такое ощущение, что игроки даже не понимали того, чего от них требуют на поле.

Вполне возможно, что Манчини просто недооценил уровень РФПЛ. К нам вообще едут 95% иностранцев, которые думают о том, что здесь им будет зеленый свет и они сразу смогут дать результат.

Хотя я бы отнес это еще к вопросу менеджмента. Если вы знаете, что Манчини привык работать со звездами, то почему вы покупаете ему тех, с кем нужно еще работать и развивать их?» – сказал Широков.

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