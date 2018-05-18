Смертин: «Локомотив» должен зарабатывать на каждой игре»

Директор по маркетингу и коммуникациям «Локомотива» Алексей Смертин рассказал, что перед клубом поставлена цель зарабатывать деньги на каждой игре.

«Мы должны на каждой игре зарабатывать, и мы это делаем. Не скажу, что каждый раз на порядок, но расходы на match day всегда ниже доходов.

По выручке за билеты цифры следующие: сезон-2015/16 – 3,5 миллиона рублей в среднем за матч, 2016/17 – 3,85 миллиона, 2017/18 – 7,1 миллиона.

В этом сезоне вышли на 320 миллионов рублей. В прошлом было на 133 миллиона меньше.

По билетам прирост составил 127%, по атрибутике – 120%. Эти цифры считаем для себя ориентиром на будущее», – рассказал Смертин.