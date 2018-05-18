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    Смертин: «Локомотив» должен зарабатывать на каждой игре»

    Директор по маркетингу и коммуникациям «Локомотива» Алексей Смертин рассказал, что перед клубом поставлена цель зарабатывать деньги на каждой игре.

    «Мы должны на каждой игре зарабатывать, и мы это делаем. Не скажу, что каждый раз на порядок, но расходы на match day всегда ниже доходов.

    По выручке за билеты цифры следующие: сезон-2015/16 – 3,5 миллиона рублей в среднем за матч, 2016/17 – 3,85 миллиона, 2017/18 – 7,1 миллиона.

    В этом сезоне вышли на 320 миллионов рублей. В прошлом было на 133 миллиона меньше.

    По билетам прирост составил 127%, по атрибутике – 120%. Эти цифры считаем для себя ориентиром на будущее», – рассказал Смертин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2018 09:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 18 мая 2018, 10:24

      вообще то это не тот Смертин, который бывший футболист, поэтому ссылка на его профиль некорректа.
      Проверяйте информацию, Смертин-футболист вообще то в Динамо работал и только только оттуда ушел) а тут уже якобы подсчитывает заработки Локомотива)))))

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