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    Фильм о чемпионстве «Локомотива» начали снимать еще в январе

    Директор по маркетингу и коммуникациям московского «Локомотива» Алексей Смертин рассказал о съемках фильма о победе железнодорожников в текущем сезоне РФПЛ. Съемки начались еще зимой.

    «Фильм стали снимать с начала 2018 года. Конечно, рисковали. Никто ведь не был на сто процентов уверен в благополучном исходе золотой гонки. Но мы верили и создавали документальный материал.

    Там не будет постановочных сцен — только реальные кадры из жизни команды в жанре «экшен». Не буду раскрывать всех секретов, но могу пообещать одно: фильм будет интересен не только болельщикам, и не только «Локомотива», а самому широкому кругу зрителей. Мы дадим им возможность увидеть футбол изнутри и понять: это шоу заслуживает внимания», – сказал экс-футболист.

    «Локомотив» выиграл РФПЛ впервые за 14 лет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2018 00:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 мая 2018, 02:35

      коррупция

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 мая 2018, 01:34

      В принципе можно было и в январе 42-го начинать снимать.Главное чтоб фрицы в план не попали.

      0
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