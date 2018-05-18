Фильм о чемпионстве «Локомотива» начали снимать еще в январе

Директор по маркетингу и коммуникациям московского «Локомотива» Алексей Смертин рассказал о съемках фильма о победе железнодорожников в текущем сезоне РФПЛ. Съемки начались еще зимой.

«Фильм стали снимать с начала 2018 года. Конечно, рисковали. Никто ведь не был на сто процентов уверен в благополучном исходе золотой гонки. Но мы верили и создавали документальный материал.

Там не будет постановочных сцен — только реальные кадры из жизни команды в жанре «экшен». Не буду раскрывать всех секретов, но могу пообещать одно: фильм будет интересен не только болельщикам, и не только «Локомотива», а самому широкому кругу зрителей. Мы дадим им возможность увидеть футбол изнутри и понять: это шоу заслуживает внимания», – сказал экс-футболист.

«Локомотив» выиграл РФПЛ впервые за 14 лет.