Игрок «Динамо-Брест» Нехайчик: «Марадона в Бресте – это как Гагарин в космосе»

Полузащитник белорусского «Динамо-Брест» Павел Нехайчик прокомментировал приход на руководящую должность в клуб бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. Футболист сравнил южноамериканца с Юрием Гагариным.

«Мы сами все новости узнаем из интернета. Это круто, когда клуб подписывает такого человека, как Диего Марадона. Для нас это пока что наподобие сюрприза.

Марадона в «Динамо» – это как Юрий Гагарин в космос полетел. В команде сначала думали, что это шутка и такое вряд ли возможно. Теперь придется покупать хороший фотоаппарат, чтобы при встрече сделать снимок с Диего.

Если серьезно, то надеюсь, что Марадона привлечет к нашему клубу внимание со всего мира. Аргентинца все захотят увидеть, уверен, что на первой игре при нем будет аншлаг. Марадоне обязательно понравится Брест. Город очень красивый, уютный.

Читал, что он может стать главным тренером команды. Но не думаю, что такое произойдет. Интересно было бы поработать с Марадоной в поле, если он будет делиться своим опытом», – сказал игрок.

Напомним, чемпион мира 1986 года будет занимать должность председателя правления динамовцев.