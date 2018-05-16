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  • Игрок «Динамо-Брест» Нехайчик: «Марадона в Бресте – это как Гагарин в космосе»

Игрок «Динамо-Брест» Нехайчик: «Марадона в Бресте – это как Гагарин в космосе»

16 мая 2018, 20:38
5

Полузащитник белорусского «Динамо-Брест» Павел Нехайчик прокомментировал приход на руководящую должность в клуб бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. Футболист сравнил южноамериканца с Юрием Гагариным.

«Мы сами все новости узнаем из интернета. Это круто, когда клуб подписывает такого человека, как Диего Марадона. Для нас это пока что наподобие сюрприза.

Марадона в «Динамо» – это как Юрий Гагарин в космос полетел. В команде сначала думали, что это шутка и такое вряд ли возможно. Теперь придется покупать хороший фотоаппарат, чтобы при встрече сделать снимок с Диего.

Если серьезно, то надеюсь, что Марадона привлечет к нашему клубу внимание со всего мира. Аргентинца все захотят увидеть, уверен, что на первой игре при нем будет аншлаг. Марадоне обязательно понравится Брест. Город очень красивый, уютный.

Читал, что он может стать главным тренером команды. Но не думаю, что такое произойдет. Интересно было бы поработать с Марадоной в поле, если он будет делиться своим опытом», – сказал игрок.

Напомним, чемпион мира 1986 года будет занимать должность председателя правления динамовцев.

Источник: Р-Спорт
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Нехайчик Павел Марадона Диего
Комментарии (5)
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Бухбух
1526492596
Марадона, наверно, перепутал белорусский "Брест" с французским
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Черкизовский Кот
1526493105
Марадона так же велик, как Гагарин. Но Брест - явно не космос. Без обид.
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mihail200606
1526495624
ну то есть ненадолго...
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zigbert
1526533155
Напрашиваются слова из песни:"Куда вас сударь к черту занесло неужто вам покой не по карману".
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OfaZavr
1526540965
не думаю что это надолго, личность он странная и завтра уже может расхотеть.
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