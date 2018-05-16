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    Игрок «Динамо-Брест» Нехайчик: «Марадона в Бресте – это как Гагарин в космосе»

    Полузащитник белорусского «Динамо-Брест» Павел Нехайчик прокомментировал приход на руководящую должность в клуб бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. Футболист сравнил южноамериканца с Юрием Гагариным.

    «Мы сами все новости узнаем из интернета. Это круто, когда клуб подписывает такого человека, как Диего Марадона. Для нас это пока что наподобие сюрприза.

    Марадона в «Динамо» – это как Юрий Гагарин в космос полетел. В команде сначала думали, что это шутка и такое вряд ли возможно. Теперь придется покупать хороший фотоаппарат, чтобы при встрече сделать снимок с Диего.

    Если серьезно, то надеюсь, что Марадона привлечет к нашему клубу внимание со всего мира. Аргентинца все захотят увидеть, уверен, что на первой игре при нем будет аншлаг. Марадоне обязательно понравится Брест. Город очень красивый, уютный.

    Читал, что он может стать главным тренером команды. Но не думаю, что такое произойдет. Интересно было бы поработать с Марадоной в поле, если он будет делиться своим опытом», – сказал игрок.

    Напомним, чемпион мира 1986 года будет занимать должность председателя правления динамовцев.

    Источник: Р-Спорт

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    16.05.2018 20:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:09

      не думаю что это надолго, личность он странная и завтра уже может расхотеть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 07:59

      Напрашиваются слова из песни:"Куда вас сударь к черту занесло неужто вам покой не по карману".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 мая 2018, 21:33

      ну то есть ненадолго...

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 16 мая 2018, 20:51

      Марадона так же велик, как Гагарин. Но Брест - явно не космос. Без обид.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 20:43

      Марадона, наверно, перепутал белорусский "Брест" с французским

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