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    Манданда: «Гризманн способен на поле на все что угодно»

    Вратарь «Марселя» Стив Манданда опасается не только Антуана Гризманна в составе «Атлетико» перед предстоящим финальным матчем Лиги Европы, но и остальных игроков атакующей группы мадридского клуба.

    «Гризманн – один из лучших нападающих мира, и он способен на все что угодно. Но не будем забывать о Диего Косте, Кевине Гамейро и Фернандо Торресе, которые тоже могут появиться на поле. Будет трудно», – считает Манданда.

    Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится в Лионе в среду, 16 мая в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    16.05.2018 07:14
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