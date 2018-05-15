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  • Главные новости дня. МИД России пригласил украинцев на ЧМ, Миллер раскритиковал Фурсенко на совете директоров «Зенита»

Главные новости дня. МИД России пригласил украинцев на ЧМ, Миллер раскритиковал Фурсенко на совете директоров «Зенита»

15 мая 2018, 20:45
1

«Краснодар» объявил о переходе Стоцкого.

«Тоттенхэм» и «Рома» заинтересованы в покупке Промеса.

Каррера считает, что в минувшем сезоне его предали.

Два игрока «Локомотива» вошли в расширенный список сборной Португалии для ЧМ-2018.

Миллер на совете директоров подверг серьезной критике работу Фурсенко.

МИД России пригласил украинских фанатов на ЧМ-2018.

«Реал» и «Барселона» одобрили идею расширения клубного ЧМ до 24 команд.

Трансферное окно в Англии будет открыто на две недели раньше, чем обычно.

Лев продлил контракт со сборной Германии еще на два года вперед.

«Интер» намерен приобрести Суареса у «Барселоны».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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VeniaminS
1526419765
Давно пора!!!
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