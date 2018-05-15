Главные новости дня. МИД России пригласил украинцев на ЧМ, Миллер раскритиковал Фурсенко на совете директоров «Зенита»

«Краснодар» объявил о переходе Стоцкого.

«Тоттенхэм» и «Рома» заинтересованы в покупке Промеса.

Каррера считает, что в минувшем сезоне его предали.

Два игрока «Локомотива» вошли в расширенный список сборной Португалии для ЧМ-2018.

Миллер на совете директоров подверг серьезной критике работу Фурсенко.

МИД России пригласил украинских фанатов на ЧМ-2018.

«Реал» и «Барселона» одобрили идею расширения клубного ЧМ до 24 команд.

Трансферное окно в Англии будет открыто на две недели раньше, чем обычно.

Лев продлил контракт со сборной Германии еще на два года вперед.

«Интер» намерен приобрести Суареса у «Барселоны».