Главные новости дня. МИД России пригласил украинцев на ЧМ, Миллер раскритиковал Фурсенко на совете директоров «Зенита»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 20:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 мая 2018, 00:29

      Давно пора!!!

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