Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» и «Барселона» поддержали расширение клубного чемпионата мира до 24 участников

«Реал» и «Барселона» поддержали расширение клубного чемпионата мира до 24 участников

15 мая 2018, 10:30
10

Испанские «Реал» и «Барселона» готовы поддержать предложения ФИФА о расширении клубного чемпионата мира до 24 команд.

Оба лидера испанского футбола положительно смотрят на предлагаемые изменения, по которому клубный чемпионат мира будет проводиться раз в четыре года вместо Кубка конфедераций, а участвовать в нем станут клубы всех стран мира. Наибольшее представительство может получить Европа – 12 клубов, 4-5 делегирует Южная Америка и по два – Африка, Азия и Северная Америка. Океания, возможно, будет оспаривать одну из вакансий с латиноамериканцами.

Европейские гранды рассматривают данный турнир как еще одну площадку для продвижения своих брендов по всему миру.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
15112007
1526369714
Не пойму, так кубок конфедераций вообще будет, как турнир, или так и нет?
Ответить
insider_retro
1526370476
В крайнем абзаце самая суть, которая лежит в основе поддержки!..)) ТВ показы, посещаемость, реклама и атрибутика - это инструменты успешной мировой экспансии и основа финансового могущества!..
Ответить
Басмачи
1526373677
Раз лет 5-10 будет участвовать и наши команды
Ответить
Danish Dynamite
1526376574
По мне так клубный чемпионат мира является ненужным турниром, к тому же в разгар сезона в Европе. Сделали бы как раньше: победитель ЛЧ против победителя Кубка Либертадорес. И всё. Этот турнир выгоден разве что маркетологам, телевизионщикам и командам из Африки и Азии. Европейские гранды всё равно там резерв выставляют везде, кроме финала.
Ответить
mig28
1526377236
Клубный ЧМ, если я не ошибаюсь, проходит в декабре...в апл "жара" в это время, да во многих чемпионатах играют в это время. Попросту будет второй состав играть
Ответить
Andrew01
1526378072
Лучше тогда сделать раз в 2 года, между ЕВРО и ЧМ, тогда каждое лето будет праздник большого мирового футбола.
Ответить
OfaZavr
1526380564
вообщем то нормальная идея, но гранды под предложением расширения ищут свою выгоду)
Ответить
zigbert
1526408643
Если Реал и Барселона поддерживают эту идею, значит выгода есть и турнир будет интересным.
Ответить
vick-north-west
1526416070
Может, тогда и Лигу Чемпионов раз в четыре года разыгрывать?
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Слуцком: «До Медиалиги опуститься – это вообще…»
21:54
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
34
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Все новости
Все новости
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
Вчера, 14:15
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+