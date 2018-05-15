«Реал» и «Барселона» поддержали расширение клубного чемпионата мира до 24 участников

Испанские «Реал» и «Барселона» готовы поддержать предложения ФИФА о расширении клубного чемпионата мира до 24 команд.

Оба лидера испанского футбола положительно смотрят на предлагаемые изменения, по которому клубный чемпионат мира будет проводиться раз в четыре года вместо Кубка конфедераций, а участвовать в нем станут клубы всех стран мира. Наибольшее представительство может получить Европа – 12 клубов, 4-5 делегирует Южная Америка и по два – Африка, Азия и Северная Америка. Океания, возможно, будет оспаривать одну из вакансий с латиноамериканцами.

Европейские гранды рассматривают данный турнир как еще одну площадку для продвижения своих брендов по всему миру.