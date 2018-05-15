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    «Реал» и «Барселона» поддержали расширение клубного чемпионата мира до 24 участников

    Испанские «Реал» и «Барселона» готовы поддержать предложения ФИФА о расширении клубного чемпионата мира до 24 команд.

    Оба лидера испанского футбола положительно смотрят на предлагаемые изменения, по которому клубный чемпионат мира будет проводиться раз в четыре года вместо Кубка конфедераций, а участвовать в нем станут клубы всех стран мира. Наибольшее представительство может получить Европа – 12 клубов, 4-5 делегирует Южная Америка и по два – Африка, Азия и Северная Америка. Океания, возможно, будет оспаривать одну из вакансий с латиноамериканцами.

    Европейские гранды рассматривают данный турнир как еще одну площадку для продвижения своих брендов по всему миру.

    Источник: Marca

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    15.05.2018 10:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 мая 2018, 23:27

      Может, тогда и Лигу Чемпионов раз в четыре года разыгрывать?

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 21:24

      Если Реал и Барселона поддерживают эту идею, значит выгода есть и турнир будет интересным.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 13:36

      вообщем то нормальная идея, но гранды под предложением расширения ищут свою выгоду)

      4
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 мая 2018, 12:54

      Лучше тогда сделать раз в 2 года, между ЕВРО и ЧМ, тогда каждое лето будет праздник большого мирового футбола.

      3
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      Рейтинг: +1052

      mig28 15 мая 2018, 12:40

      Клубный ЧМ, если я не ошибаюсь, проходит в декабре...в апл "жара" в это время, да во многих чемпионатах играют в это время. Попросту будет второй состав играть

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 мая 2018, 12:29

      По мне так клубный чемпионат мира является ненужным турниром, к тому же в разгар сезона в Европе. Сделали бы как раньше: победитель ЛЧ против победителя Кубка Либертадорес. И всё. Этот турнир выгоден разве что маркетологам, телевизионщикам и командам из Африки и Азии. Европейские гранды всё равно там резерв выставляют везде, кроме финала.

      2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 15 мая 2018, 11:41

      Раз лет 5-10 будет участвовать и наши команды

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 15 мая 2018, 10:47

      В крайнем абзаце самая суть, которая лежит в основе поддержки!..))
      ТВ показы, посещаемость, реклама и атрибутика - это инструменты успешной мировой экспансии и основа финансового могущества!..

      5
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      Рейтинг: +1351

      15112007 15 мая 2018, 10:35

      Не пойму, так кубок конфедераций вообще будет, как турнир, или так и нет?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > 15112007 15 мая 2018, 10:38

      Больше не будет.

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