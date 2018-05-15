Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лев продлил контракт с Немецким футбольным союзом до 2022 года

    Немецкий футбольный союз объявил о продлении контракта с главным тренером сборной Йоахимом Левом. Срок нового соглашения рассчитан до 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2020 году.

    Специалист возглавил бундестим после чемпионата мира-2006, сменив на этом посту Юргена Клинсманна.

    58-летний тренер привел национальную команду к победе в мировом первенстве 2014 года. Также он завоевал с ней бронзовые медали мундиаля в ЮАР.

    Источник: DFB

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2018 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 22:47

      Его все сватают в различные клубы, но самое для него лучшее место именно здесь - в сборной Германии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 18:19

      пока есть стабильность, качество и трофеи то в продлении контракты заинтересованы, ну и сам Лев молодец что не ищет добра от добра.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 мая 2018, 16:47

      Лёв нашёл свою команду, и правильно делает, что не ищет себе приключений на задницу вроде АПЛ только ради увеличения зарплаты. Немцы тоже всем довольны. В современном мире постоянных увольнений, он один из последних динозавров.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 15 мая 2018, 14:27

      Сколько стоит Лев ? Хочу видеть его главным тренером Спартака и сборной России !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > silver29 15 мая 2018, 16:47

      И не факт, что поможет. В Германии футбольная система чёткая на всех уровнях. Лёв - просто одно из её звеньев. Но отправь его сейчас в сборную России, где из говна и палок надо собрать команду или в Спартак, разрываемый внутренними противоречиями - совсем другое дело. Он по сути никогда не работал кризисным менеджером, так что скорее даже нет, чем да.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 15 мая 2018, 14:23

      Пока Лев в силе, он полностью устраивает прайд...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11