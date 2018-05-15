Лев продлил контракт с Немецким футбольным союзом до 2022 года

Немецкий футбольный союз объявил о продлении контракта с главным тренером сборной Йоахимом Левом. Срок нового соглашения рассчитан до 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2020 году.

Специалист возглавил бундестим после чемпионата мира-2006, сменив на этом посту Юргена Клинсманна.

58-летний тренер привел национальную команду к победе в мировом первенстве 2014 года. Также он завоевал с ней бронзовые медали мундиаля в ЮАР.