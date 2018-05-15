Классон, Гранквист попали в окончательную заявку сборной Швеции на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон огласил окончательную заявку команды на чемпионат мира-2018, сообщает официальный сайт местной федерации футбола. В нее попал, в частности, игрок «Краснодара» Виктор Классон.

Вратари: Карл-Юхан Юнссон («Генгам»), Кристоффер Нордфельдт («Суонси»), Робин Ольсен («Копенгаген»).

Защитники: Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Андреас Гранквист («Краснодар»), Филип Хеландер, Эмиль Крафт (оба – «Болонья»), Понтус Янссон («Лидс»), Микаэль Люстиг («Селтик»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Мартин Ольссон («Суонси»).

Полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Джимми Дурмаз («Тулуза»), Альбин Экдаль («Гамбург»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Оскар Хильемарк («Дженоа»), Себастьян Ларссон («Халл Сити»), Маркус Роден («Кротоне»), Густав Свенссон («Сиэттл»).

Нападающие: Маркус Берг («Аль-Айн»), Йон Гвидетти («Алавес»), Исаак Телин («Васланд-Беверен»), Ола Тойвонен («Тулуза»).