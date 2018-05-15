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    Сарри: «Жалею, что «Наполи» проиграл чемпионство в отеле, а не на поле»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри считает, что его команда проиграла скудетто из-за того, что не выспалась перед матчем с «Фиорентиной», в котором было зафиксировано поражение неаполитанцев со счетом 0:3.

    «В ту субботу во Флоренции перед игрой с «Фиорентиной» нам стоило лечь спать раньше. Футболисты так отреагировали на победу «Юве» над «Интером» (3:2).

    Пожалуй, единственное, о чем я жалею в этом сезоне, так это о том, что чемпионство мы проиграли в отеле, а не на поле. Этот момент показал, что команда оказалась чувствительной, а в некотором смысле – даже уязвимой.

    Но стоит признать, что «Юве» оказался в этом сезоне сильнее нас во всех отношениях», – сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2018 10:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 мая 2018, 17:52

      А как же матч с Фиорентиной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 мая 2018, 14:03

      Ключевая последняя фраза.. Про отель молчал бы уж...

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