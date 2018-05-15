Сарри: «Жалею, что «Наполи» проиграл чемпионство в отеле, а не на поле»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри считает, что его команда проиграла скудетто из-за того, что не выспалась перед матчем с «Фиорентиной», в котором было зафиксировано поражение неаполитанцев со счетом 0:3.

«В ту субботу во Флоренции перед игрой с «Фиорентиной» нам стоило лечь спать раньше. Футболисты так отреагировали на победу «Юве» над «Интером» (3:2).

Пожалуй, единственное, о чем я жалею в этом сезоне, так это о том, что чемпионство мы проиграли в отеле, а не на поле. Этот момент показал, что команда оказалась чувствительной, а в некотором смысле – даже уязвимой.

Но стоит признать, что «Юве» оказался в этом сезоне сильнее нас во всех отношениях», – сказал Сарри.